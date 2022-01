Si hay una divulgadora científica reconocida en nuestro país esa es Marián García. ¿Qué no sabe quién es? Si le decimos Boticaria García igual ya le comienza a sonar. Desde su cuenta de Instagram y con su participación en diversos medios de comunicación ha logrado resolver y aclarar muchas dudas sanitarias que pululaban por el imaginario colectivo antes y después de la pandemia.

Ahora y tras dar positivo en covid y aislarse en una habitación de su casa, ha dado un paso más allá y ha elaborado la ‘Guía práctica en diez pasos para positivos en covid’. Un completo manual para saber cómo confinarte y desconfinarte y no contagiar a tus convivientes y que puede descargarse desde su Instagram.

Pero no sólo eso, si no que a diario durante todos los días de su confinamiento se ha estado realizando, en directo, test de antígenos y aquí ha saltado la polémica. Ya que, aunque a Boticaria García le gusta puntualizar que “es un experimento casero y sólo representa lo que me pasa a mí”, lo cierto es que desde que el segundo día comenzó a hacerse test de antígenos nasales y de saliva, éstos últimos le han dado negativo, mientras que los primeros le han dado positivo. De ahí la recomendación de esta farmacéutica de hacerse los llamados test nasales.

La guía definitiva de Boticaria García sobre el confinamiento

Esta recopilación resuelve las principales dudas que pueden surgir a un positivo por covid durante su aislamiento. Como por ejemplo ¿cuál es el kit de supervivencia básico en la habitación de un confinado? un top 10 de artículos que incluyen paracetamol o ibuprofeno, antisépticos para la garganta pido Strepsils o Lizipaína, un termómetro, pañuelos desechables, gel hidroalcohólico, mascarillas FFP2, test de antígenos, pulsioxímetros (personas de riesgo), vaso y botella de agua y un cubo de basura con pedal y sus bolsas.

Igualmente explica cuáles deberán ser las rutinas diarias saludables del confinado, entre las que destacan ventilar bien la habitación, tomar el sol si fuera posible o llevar una dieta rica en frutas, verduras, proteína saludable y cereales integrales o intentar caminar para mantenerse activo.

En esta completa guía también se detalla cómo desinfectar el baño de la forma más segura, tanto si la persona confinada dispone de un baño individual o de uno que tiene que compartir, así como qué hacer para que el intercambio de las bandejas con la familia sea seguro o cómo lavar la ropa.

Otras de las preguntas destacadas que Boticaria García responde son cómo hacer limpieza cuando acaba el confinamiento, cuándo es seguro finalizar este confinamiento y cómo reunirse de nuevo con los convivientes o si hay que hacerse un test de antígenos antes de salir de la habitación. Por último explica qué significa el umbral de ciclo (ct) de la PCR.