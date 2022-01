El aumento de casos de coronavirus tras la llegada de Ómicron a nuestro país está poniendo en boca de todos los síntomas de la nueva variante. Lo cierto es que la mayoría de los síntomas habituales de la Delta y Beta se están manteniendo, como irritación o dolor de garganta, secreción nasal, fatiga o cansancio, estornudos, lumbalgia, dolor de cabeza, dolores musculares o tos. Además se han referido otros síntomas como conjuntivitis, náuseas, pérdida de cabello y fiebre. Además, recientemente se ha referido que uno de los síntomas más habituales de Ómicron es la voz ronca o afonía.

Pero otro síntoma que también está destacando son los sudores nocturnos. No se trata de picos febriles si no de brotes de sudoración que ocurren durante la noche. El síntoma que parece que no acompaña a la variante Ómicron es la pérdida de los sentidos del olfato y del gusto.

La variante Ómicron se notificó por primera vez a la OMS (Organización Mundial de la Salud) el pasado 24 de noviembre y desde entonces España ha ido aumentando sus casos de coronavirus de forma muy pronunciada.

Es por ello que desde el Ministerio de Sanidad se ha recalcado la importancia de continuar con la administración de dosis de recuerdo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, daba a conocer recientemente los resultados de El estudio ENE-Covid Senior del Instituto de Salud Carlos III, que revela que una tercera dosis en mayores de 65 aumenta por 17 los anticuerpos neutralizantes frente a la variante Delta y 10 veces frente a Ómicron.

Ómicron en niños

En cuanto a los síntomas que más repiten en los contagios por coronavirus de esta variante en niños son los siguientes: