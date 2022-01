El auge de contagios en nuestro país que ha traído la variante Ómicron ha hecho que prácticamente todo el mundo tenga un caso de contagio de coronavirus a su alrededor. No hay día que no conozcamos que alguien se acaba de contagiar, incluso familias enteras, cuando al principio de la pandemia los casos, aunque numerosos durante la tercera ola, no eran tan frecuentes a nuestro alrededor.