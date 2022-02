El éxito de la vacuna contra el coronavirus, unido a otras medidas sanitarias como el uso de la mascarilla o la distancia social, ha hecho que la sexta ola del coronavirus en nuestro país no haya vuelto a colapsar los hospitales ni haya hecho saltar todas las alarmas con respecto a la mortalidad.

Es justamente por eso, por el éxito demostrado de la vacuna y la protección frente al virus y sus complicaciones que brindan, por lo que poco a poco todos los que ya tienen su pauta completa se estén administrando la tercera dosis para conseguir una mayor protección frente a la variante Ómicron.

Esta variante y sus particulares mutaciones la convierten en una versión del virus mucho más contagiosa que las anteriores y es la culpable de cómo se han vuelto a superar todos los registros de contagios desde que comenzó la pandemia. Desde finales de año y, en especial durante los primeros días de 2022, miles de valencianos se han contagiado. La mayoría de ellos sin síntomas o con un cuadro muy leve de síntomas, como dolor de cabeza o de garganta y fiebre.

La rápida expansión del virus y el hecho de que en muchos casos no desarrolle síntomas hace que muchas personas que ya tienen cita para recibir la tercera dosis de la vacuna estén preocupados por mantenerse libres de contagios para no retrasar la administración de la vacuna.

En las últimas semanas es difícil no estar cerca de una persona que haya resultado positiva. Es casi imposible no ser un contacto estrecho de algún contagiado. En el caso de los vacunados, no es obligatorio hacer cuarentena más allá de una vigilancia en caso de que comiencen a aparecer síntomas. Pero entonces es posible recibir la tercera dosis si se es un contacto estrecho de un contagiado.

¿Puedo recibir la tercera dosis si soy contacto estrecho de un positivo?

El Ministerio de Sanidad es muy claro al respecto. La respuesta es que no deberían vacunarse, por lo que deberán posponer la cita. Así lo recoge la última actualización de la Guía sobre utilización de vacunas para personal sanitario, elaborada por el Ministerio: “Se debe posponer la vacunación de las personas en cuarentena, por ser contactos de un caso confirmado, hasta que finalice”. Se trata de un principio de prudencia. El paciente ha estado en contacto con un positivo y debería esperar unos días hasta descartar si está contagiado.

¿Y si me vacuno sin saber que estoy contagiado?

Es un caso muy similar al anterior salvo porque no existe un vector de contagio en principio que haya sospechar que está contagiado. No hay ningún indicio que indique que pueda estar contagiado y no tiene síntomas. Los expertos creen que en estos casos concretos, donde una persona sin síntomas recibe la tercera dosis y al día siguiente o a las 48 horas da positivo en coronavirus, la vacuna no tendría mayores efectos que quizá un aumento puntual de una algún efecto secundario. No hay una contraindicación específica de no vacunar a los infectados con síntomas leves o asintomáticos, pero estas personas, si no se vacunan, es porque deben confinarse siete días, no porque los fármacos les vayan a causar más reacción.