OUSIA es un término griego traducido al latín como “esencia”, “forma ideal”, “verdadera naturaleza”. De este concepto nace el nuevo proyecto de la Dra. Victoria Monteagudo, especialista en medicina estética; la Dra. Gemma del Moral, odontóloga especialista en ortodoncia y estética dental; y Paloma Ballester, directora gerente de la clínica.

Su propósito es ayudar a las personas a encontrar su “esencia”, a sentirse bien consigo mismas, siguiendo siempre una forma natural.

A pocas semanas de su apertura, OUSIA ofrece un espacio en pleno corazón de Alicante donde aunar salud y belleza, pudiendo acudir tanto para mejorar la estética facial, corporal y de sonrisa como para tratar un dolor dental y restablecer la salud de la boca.

Hablamos con las tres impulsoras de este proyecto.

Victoria, ¿Cuál es tu concepto de la medicina estética?

Durante todo el tiempo que llevo dedicándome a la medicina estética, mi objetivo ha sido tratar a mis pacientes de una manera única y adecuada a su forma de vida para conseguir que se sientan bien con ellos mismos. Siempre he tenido presente que mis pacientes son únicos y que sus tratamientos también lo son.

Llevas más de 20 años en este sector. Para ti, ¿cuál es el avance más importante de la medicina estética?

Sin duda alguna, la aparición de nuevos materiales y el desarrollo de otros ya existentes que, junto con el uso de nuevas tecnologías, permiten integrarse de forma natural en nuestra piel, adaptándose a nuestros gestos y a nuestra mímica.

Hoy en día, no hay ninguna excusa para provocar caras inexpresivas y rígidas, ya que existe una amplia gama de productos médicos que nos van a permitir realizar nuestros tratamientos de una forma individualizada y natural.

Pero no solo te dedicas a diagnosticar y tratar a tus pacientes, también ayudas a compañeros médicos a formarse en este sector, tanto dentro como fuera de España…

Sí, combino mi trabajo en la clínica con formaciones. Es una faceta que me encanta, es gratificante poder compartir mi experiencia e intercambiar conocimientos con otros compañeros, así como estar al tanto de los últimos avances.

Volviendo a OUSIA, ¿qué destacaríais de vuestra clínica?

(Todas) No tratamos arrugas o dientes, tratamos a personas. Sabemos los nervios y miedos con los que acude la mayoría a realizarse tratamientos de medicina estética y, aún mucho más, en el sector dental.

Todo ello queremos minimizarlo con un estilo agradable que ayude al paciente a relajarse, con un trato cercano y profesional, además del uso de técnicas como la sedación con óxido nitroso para aquellos casos más delicados.

¿Cómo definiríais el estilo de OUSIA?

(Todas) Desde el primer momento teníamos claro que no queríamos una “clínica normal”. Queremos que las personas no vengan solo a realizarse un tratamiento, si no que disfruten de la experiencia.

Cada vez estamos más habituados a ir a restaurantes, tiendas, hoteles… donde prime el diseño y la decoración junto con un servicio de calidad, y no por ello tiene que ser un lujo, sino que puede estar al alcance de todos.

