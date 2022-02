Si antes del verano te pusiste en forma, cuidaste tu dieta y conseguiste adelgazar para lucir un cuerpo serrano en verano, ahora querrás mantenerlo. Si has conseguido mantener a raya los kilos pese haber estado abonado el chiringuito, te ayudamos a que no pierdas todo lo que has conseguido con tu esfuerzo. Haber vuelto a la rutina no siempre es garantía de éxito ya que a veces no tenemos tiempo ni para comer, y nuestra alimentación saludable puede resentirse. Por ello, te contamos que se están popularizando los batidos e infusiones y que son perfectas también para el otoño.