Si estás buscando un método rápido para perder peso y no pasar hambre la dieta del arroz puede ayudarte. Se trata de un régimen bastante restrictivo y que solo debe hacerse durante unos días ( no más de una semana). Es un "plan de choque" ideal para deshacerte rápidamente de los kilos que has cogido durante las navidades y lucir un vientre plano. Te explicamos en qué consiste.