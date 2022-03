La doctora Roge Navarro, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante, ama su profesión y su gran recompensa es el agradecimiento que siente por parte de sus pacientes, la confianza que depositan en ella. Pero si se siente eternamente agradecida en la vida es a sus padres, que nunca hicieron discriminación con ella por ser mujer, dándole la oportunidad de conseguir todo lo que ha soñado.

– ¿De dónde viene su vocación por la medicina?

Tuve la suerte de tener unos padres que me dieron la oportunidad de estudiar, ya que en aquellos años éramos muy poquitas las mujeres que podíamos hacer una carrera universitaria. Yo lo tenía muy claro, siempre quise ser médica. Mi vocación es la misma que tuve de joven, y sin ninguna duda volvería a estudiar medicina. Me gustan las personas, y mi profesión es de seres humanos, de tener empatía con ellos. Moriré siempre agradecida a los pacientes, son ellos los que me han dado los mejores momentos de mi vida profesional. Para mí, la esencia es el paciente.

– ¿Ser mujer le ha supuesto algún obstáculo para conseguir sus objetivos profesionales?

Ha habido un cambio muy importante desde los años 80 hasta ahora, era un mundo de hombres. Sin embargo, yo nunca me sentí afectada por ser mujer, es algo que tengo muy claro, pero sí he sentido discriminación porque te lo hacen sentir los demás.

– ¿Qué supuso para usted que le nombraran directora de Centro Dermatológico Estético?

Antes de ser directora yo ya me sentía protectora de las personas que trabajaban conmigo, y ser directora era seguir cuidando de mi familia.

– Como directora de la clínica, ¿qué medidas lleva a cabo para salvaguardar la igualdad de género en su empresa?

Lo primero que se hizo fue conciliar la vida laboral con la familiar, y para ello cambiamos los horarios. Antes el horario de trabajo era de 15 a 21 horas, y para los que tenían hijos era muy complicado. Decidimos hacer de 14 a 20h tres días a la semana. Somos 70 trabajadores y si surge algún problema se soluciona en el día a día. Además, concretamente en mi planta trabajamos 17 mujeres y un hombre, en nuestra empresa más del 80% son mujeres, pero ahora estamos contratando a más hombres. He de decir que me gusta mucho trabajar con ellas, cuando se consigue un buen equipo se convierte en una familia y se funciona muy bien.

– ¿Cómo valora la proyección que tienen las mujeres en puestos directivos?

Cuando yo hice el Programa de Dirección General éramos 54 compañeros y solo 10 éramos mujeres a puestos directivos, una situación muy injusta. Aún hoy en día nos cuesta mucho llegar a todos esos puestos de alto mando. En mi sector, estos puestos los ocupan hombres, y ya en la cadena intermedia sí se ve a alguna mujer, algo que observo cada vez que tengo reuniones importantes, siempre son con hombres. Para que la mujer tenga más presencia en altos cargos es fundamental educar con igualdad, sin embargo esto aún no se lleva a cabo.

Más información:

Web

Dirección: C/ Alonso Cano, 51, 03014 Alacant

Teléfono: 965 14 04 60