El café es una de las bebidas más populares para desayunar. Muchos no pueden arrancar la jornada sin una taza de esta sustancia en el cuerpo. Sus efectos estimulantes son innegables pero, ¿es bueno el café para perder peso?. Pues sí, el café de la mañana o el que tomas a la hora del almuerzo puede ayudarte también a adelgazar. Eso sí, debes evitar ponerle azúcar, leche condensada y cualquier otro acompañamiento que le sume calorías y grasas. Así que si eres un amante del café y quieres perder peso estás de enhorabuena. Vamos a contarte más detalles sobre cómo adelgazar tomando café.

Propiedades del café para adelgazar

El café contiene nutrientes y minerales como potasio y magnesio, que pueden ayudar a hacer la digestión. Pero sobre todo contiene cafeína, que te da energía, estimula el metabolismo y hace que tu cuerpo queme grasas más rápidamente, por lo que puede ayudarte a perder peso. El café es muy bajo en calorías (si lo tomas solo, sin leche ni edulcorantes te aportará solo 5 calorías por taza).

Por otro lado, el café también es saciante, por lo que te hará sentir más lleno y tendrás la necesidad de tomar menos alimentos. Además, tiene un efecto termogénico que aumenta el gasto de energía hasta cuando el cuerpo está en reposo.

Cómo tomar café para perder peso

Si quieres adelgazar y no quieres renunciar al placer de tomar un café por la mañana como parte de un desayuno saludable puedes hacerlo sin ningún cargo de conciencia. Sin embargo, lo ideal es que tomes el café solo, sin azúcar ni leche. De esta forma lograrás obtener su efecto energizante pero no sumarás calorías ni grasas a tu dieta. Si no puedes con el café solo, también está permitido ponerle un poco de leche desnatada o leche de soja, de avena o de almendras. Eso sí, sigue evitando el azúcar y otros complementos que a veces se ponen en determinados tipos de café como leche condensada, caramelo o esencia de vainilla.

Cuánto café tomar al día para bajar de peso

Los expertos aconsejan no tomar más de cuatro tazas de café al día, ya que consumir mucha cafeína puede no ser beneficioso para nuestro organismo. Además, no es recomendable tomarlo en las últimas horas del día ya que puede provocar problemas en el sueño. Además, las personas muy nerviosas tampoco deben abusar de esta bebida por sus efectos excitantes.

Lo más recomendable es tomar una taza de café como parte de un desayuno saludable y si necesitas una dosis extra de energía puedes tomar otra a media mañana o después de comer.

El mejor desayuno para adelgazar

El mejor desayuno para adelgazar es aquel que contiene nutrientes esenciales para nuestro organismo y nos da fuerzas para afrontar la jornada pero pocas calorías y grasas. Un desayuno completo y saludable debe incluir una pieza de fruta ( el kiwi por ejemplo es ideal para tomar por las mañanas), una ración de cereales integrales ( copos de avena o una tostada de pan de centeno) y también puedes incluir el café con un poco de leche desnatada o leche de soja y sin azúcar.

La verdadera clave para perder peso de forma saludable

La verdadera clave para adelgazar de forma saludable no está solo en tomar una taza de café solo o un desayuno saludable y bajo en calorías. Si realmente quieres perder peso debes seguir una dieta saludable y equilibrada y realizar ejercicio físico de forma habitual. Además, si incorporas ciertos hábitos de vida saludable a tu día a día como caminar a diario, subir y bajar escaleras o evitar ciertos alimentos como el azúcar y el alcohol te será mucho más fácil olvidarte para siempre de esos kilos de más.