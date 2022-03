Hacer cinco comidas al día es fundamental para perder peso de forma saludable. Los expertos recomiendan no saltarse ninguna para que nuestro organismo funcione correctamente y perdamos peso. Sin embargo, la tendencia general es a cuidar mucho las principales comidas (desayuno, comida y cena) y descuidar las dos intermedias (almuerzo y merienda). Comer alimentos sanos bajos en calorías a media mañana es fundamental para afrontar la jornada con energía y no llegar a la hora de comer con mucho apetito. Vamos a darte algunas ideas para comer a media mañana y adelgazar.

El almuerzo ideal para reducir abdomen

Yogur desnatado con semillas de chía

El yogur desnatado con una cucharadita de semillas de chía es una opción perfecta para almorzar y perder peso. Este lácteo te aportará mucho calcio mientras que la chía pondrá la fibra soluble. El conjunto te hará sentir más saciado y llegarás a la comida con menos hambre.

Batido verde de manzana, pepino y kiwi

Los batidos verdes son ideales para tomar en cualquier momento del día. Acumulan muchos ingredientes saludables y son fáciles y rápidos de tomar. A media mañana puedes tomar uno hecho con una manzana verde, un pepino y un kiwi. Mete todos los ingredientes en la batidora y en apenas un minuto lo tendrás listo.

Frutas ricas en fibra

Las frutas son otro de los alimentos que no suelen faltar en ninguna dieta para adelgazar. Elige las de temporada para aprovechar mejor sus propiedades. Y por supuesto, siempre están las clásicas como la manzana, el kiwi o la piña. Bajas en calorías y llenas de vitaminas y fibra. Te aportan mucha energía y muy pocas calorías.

Si optas por la manzana mejor que sea con piel y a mordiscos. Si eliges la piña, que sea siempre natural.

Frutos secos

Tomar un puñadito de frutos secos sin sal para almorzar te dará mucha energía para toda la jornada. Los frutos secos son ricos en grasas saludables y en proteínas. Puedes tomar un puñadito de almendras o de nueces.

Infusión adelgazante

Si has desayunado bien y no tienes mucha hambre puedes tomarte a media mañana una infusión adelgazante. Hay muchísimas para ir variando y no aburrirte nunca. Té verde, té rojo, infusión de hinojo o té de piña son algunas de las bebidas que puedes tomar para almorzar. Todas tienes efectos adelgazantes y saciantes, por lo que llegarás a la hora de comer con menos apetito.

La verdadera clave para adelgazar

Por supuesto, además de cuidar lo que consumimos durante la hora del almuerzo también debemos controlar el resto de las comidas y lo que picamos entre horas. Solo llevando una dieta sana y equilibrada y evitando ciertos alimentos como el alcohol o la bollería industrial lograremos alcanzar nuestro objetivo de perder peso y no recuperarlo a los pocos meses.

Hacer ejercicio físico de forma habitual también es fundamental para lucir una figura esbelta y llevar un estilo de vida saludable.