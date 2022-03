Las infusiones para adelgazar son un complemento ideal de las dietas para bajar de peso. Hay muchas y muy variadas. Cada una es recomendable para un horario diferente. Hay algunos tés como el té rojo o el té verde que te ayudarán a quemar grasas por la mañana y otros como la infusión de pétalos de rosas o de boldo que son ideales tomar antes de irte a dormir. Hoy vamos a hablarte de una tisana perfecta para tomar justo después de comer a mediodía. Se trata de una bebida a base de jengibre y limón para adelgazar. Esta bebida caliente mejorará rápidamente tus digestiones y eliminará los molestos gases o flatulencias. De esta forma, tu barriga se verá más lisa y te sentirás más ligero después de comer. Vamos a contarte más detalles sobre esta infusión para después de comer.

Cómo te ayuda el jengibre a perder peso

El jengibre (zingiber officinale) es un superalimento ideal para bajar de peso y tener mejores digestiones. Es rico en vitaminas y minerales y tomarlo en infusión protegerá nuestra flora intestinal y evitará que se formen gases en el estómago. Además, tiene efecto termogénico por lo que ayudará a activar el metabolismo y a quemar grasas más rápidamente.

La importancia del limón en las dietas para adelgazar

El limón es otro de los clásicos de cualquier dieta para adelgazar. Es un adelgazante natural muy rico en vitamina C, por lo que también es un eficaz antioxidante. Este cítrico ayudar a limpiar el organismo y contribuye a reducir la hinchazón del abdomen. Junto con el jengibre forman una pareja perfecta para adelgazar de forma natural.

Cómo preparar la infusión de jengibre y limón para bajar barriga

Preparar esta infusión de jengibre y limón para bajar barriga es muy sencillo. Pon a hervir una taza de agua y retira del fuego justo antes de que llegue a hervir.. Pon una rodaja de jengibre en el agua y tapa la mezcla. Deja que repose durante 5 minutos. Pasado este tiempo añade el zumo de medio limón y ya tendrás lista la infusión para tomar.

El mejor momento del día para tomar una infusión de jengibre

El mejor momento del día para tomar esta tisana adelgazante es justo después de comer a mediodía ya que te ayudará a hacer la digestión y evitará la formación de los molestos gases.

Como siempre te recordamos, ninguna infusión adelgazante es milagrosa y por sí misma no podrá hacer que bajes de peso. Si realmente quieres adelgazar de forma saludable y no recuperar los kilos a los pocos días debes seguir una dieta saludable y equilibrada y hacer ejercicio físico de forma habitual. La combinación de esos factores hará que pierdas peso y no lo recuperes.