Cuando pensamos en perder peso y mejorar nuestra figura lo primero que nos viene a la mente es la palabra esfuerzo. Renunciar a comidas copiosas y grasas ( que muchas veces son nuestras preferidas) o sudar la gota gorda en el gimnasio suelen ser algunas de las técnicas para adelgazar más habituales. Pues bien, hoy vamos a darte una buena noticia. También se puede perder peso sin apenas esfuerzo, simplemente variando algunas conductas o adquiriendo otras nuevas que nos ayuden a adelgazar. Muchas de ellas son tan simples que cuando te acostumbres las harás sin apenas darte cuenta.

Los mejores trucos para adelgazar sin darte cuenta

Los mejores trucos para adelgazar sin darte cuenta son aquellos que incorporas a tus rutinas y a los pocos días los haces ya de forma automática y sin suponerte un esfuerzo. Vamos a ver algunos muy sencillos y que te ayudarán a perder peso casi sin enterarte.

Dormir bien ayuda a adelgazar

Vamos a comenzar esta lista de trucos fáciles para adelgazar por el que sin duda es el más placentero y el que menos esfuerzo nos va a costar de todos. Si quieres adelgazar tienes que dormir bien. Sí, así como lo lees. Dormir es una de las funciones vitales de nuestro organismo que más pueden ayudarnos a quemar grasas. El sueño es necesario para que nuestro cuerpo funcione correctamente pero además mientras dormimos seguirnos quemando grasas. Así que aplícate el cuento y duerme al menos ocho horas diarias. Tu cuerpo te lo agradecerá.

Cena pronto para bajar de peso

Los nutricionista coinciden en la necesidad de hacer cinco comidas al día para bajar de peso. La cena es una de las más importantes y una de las que más hay que cuidar. Sin embargo, no nos referimos solo a cenar ligero y sin grasas. Te vamos a proponer algo mucho más fácil: cena antes. Sí, solo con adelantar la hora de la cena daremos al cuerpo más tiempo para digerir esos alimentos antes de irnos a la cama. El horario dependerá de tu ritmo diario pero intenta que sea antes de las 21:00 horas. En cualquier caso, y si no puedes adelantar la cena hasta esa hora, evita comer después de las 23:00 horas para no llevarte calorías extra a la cama.

Bebe agua durante todo el día

El simple hecho de beber agua es fundamental para adelgazar. Desde primera hora del día y hasta que te acuestes debes tomar agua. Además de hidratarte te hará sentir más saciado. Los expertos aconsejan beber al menos dos litros de agua al día. También puedes añadirle unas gotitas de limón para aumentar su efecto adelgazante.

Aficiónate a las infusiones adelgazantes

Aficionarte a la infusiones adelgazantes es una buena técnica para perder peso sin darte cuenta. Elige la que más te guste y comienza a introducirla en tus rutina diarias. Por ejemplo, si sales a tomar algo con tus amigos pide un té verde en lugar de un refresco. Esta bebida ayuda a descomponer la grasa y a quemar calorías más rápidamente.

Después de comer acostúmbrate también a tomar un té para perder peso. Te ayudará a hacer mejor la digestión y a eliminar grasas sin darte cuenta.

Olvídate del coche y del autobús

Acostúmbrate a ir caminando a tus lugares habituales siempre que sea posible. Si vives a diez minutos de tu trabajo ve andando a trabajar cada mañana. Lo mismo cuando vayas a hacer la compra o a recoger a los niños en el colegio. Estos pequeños paseos te ayudarán a mantener la actividad y a quemar grasas casi sin enterarte.

Los dos pilares básicos para adelgazar

A pesar de estos trucos para adelgazar no debes olvidar que la verdadera clave para mantener un cuerpo sano y una figura envidiable es llevar una alimentación saludable y realizar ejercicio físico de forma habitual. Todos estos trucos para adelgazar serán el complemento perfecto para esos dos pilares básicos. Si eres constante, pronto lograrás olvidarte para siempre de esos kilos que te sobran.