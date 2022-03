Si quieres empezar a cuidarte y necesitas un plan de choque para ver los primeros efectos de tu esfuerzo rápidamente hoy te vamos a proponer una sopa depurativa para adelgazar rápidamente y de forma saludable. En esta época del año apetecen platos calientes y llenos de vitaminas que nos reconforten y nos protejan de los resfriados. Por esta razón, tomar una sopa de verduras ligera pero consistente nos ayudará a perder peso al tiempo que fortalecerá nuestro organismo ante posibles resfriados y catarros. Eso sí, no debes obsesionarte con perder kilos rápidamente ya que esto a la larga no es ni sano y efectivo así que no caigas en el error de buscar una sopa para adelgazar 10 kilos en una semana ya que esto nunca será saludable ni recomendable.

Lo mejor que puedes hacer para adelgazar es seguir una dieta equilibrada y baja en grasas y realizar ejercicio físico de forma habitual. Dentro de este régimen saludable tiene cabida la sopa que vamos a preparar hoy ya que todos sus ingredientes son perfectos para adelgazar y además es muy nutritiva. La sopa hipocalórica para perder peso rápidamente Esta sopa hipocalórica es ideal para perder peso rápidamente pero sin caer en el error de las dietas milagro que te hacen perder kilos con la misma rapidez que luego los recuperas. Este caldo contiene ingredientes depurativos como la cebolla, el tomate, el apio, el ajo y el repollo. Todos ellos cocinados de forma ligera y sin grasas añadidas dan como resultado un plato muy nutritivo pero con pocas calorías. La sopa de cebolla que te ayudará a adelgazar en solo una semana ¿Cuánta sopa tienes que tomar al día para adelgazar? Si te gusta la sopa y quieres perder peso sin esperar mucho tiempo puedes tomar hasta dos platos de esta sopa al día. Es un primer plato excelente para la hora de la comida y puede convertirse también en una cena completa y ligera. En cualquier caso, esta sopa no puede colonizar tu dieta ya que tomar solo ciertos alimentos durante varios días y excluir muchos otros puede ser perjudicial para la salud y lograr justo el efecto contrario al que estamos buscando. Combínala con frutas, lácteos desnatados, pescados y carnes a la plancha y sin salsas ni grasas añadidas. Cómo preparar el caldo depurativo para perder peso rápido Preparar este caldo depurativo para bajar de peso es sencillo y barato ya que todos los ingredientes son fáciles de encontrar en cualquier supermercado a unos precios muy asequibles. La mejor sopa quemagrasas para adelgazar en una semana Necesitas un repollo, dos ramas de apio, tres dientes de ajo, una cebolla y dos tomates. El primer paso es lavar y cortar bien todos los vegetales. Pon una cazuela con agua al fuego y añade primero el apio, los ajos, la cebolla y el repollo. Deja que vaya cocinándose a fuego lento durante unos 15 minutos. Pasado este tiempo añade también los tomates y deja que se cocine todo junto durante 25 minutos más. Pasado este tiempo retira del fuego y deja que repose unos minutos antes de consumir. Así de fácil tendrás lista la sopa para varios días. Puedes guardarla en la nevera y solo te llevará un minuto calentarla después.