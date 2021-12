La Navidad es la época del año en la que la comida es la excusa perfecta para reunirnos con familia, amigos o conocidos. Aún estamos a tiempo de no añadir a la báscula esos kilos de más cuando terminen las navidades. Por eso te traemos unos consejos para evitar esos excesos y no renunciar a las comidas, dulces y platos típicos y que eso no te ocurra cuando acaben las fiestas.

Mantén tus objetivos

Las navidades no son la mejor época para ponerte a dieta, por eso tu objetivo debe ser mantenerte y evitar esos excesos. Planifica bien las comidas los días previos. Recuerda que las fiestas como máximo son seis comidas: Nochebuena, Navidad, San Esteban, Nochevieja, Año Nuevo y Reyes.

Sigue haciendo ejercicio

Mantén tu estilo de vida activo y no dejes de realizar ejercicio físico durante las navidades, esto te ayudará a mantener tu peso. No es excusa, organízate y encuentra un hueco. Si no consigues encontrar el momento en el día para realizar deporte, intenta salir a caminar o permanecer demasiado tiempo sentado.

Gestiona las comidas fuera de casa

Evita saltarte comidas o snacks entre hora para no llegar con mucha hambre. Añade verduras en todas las comidas, como sopa, consomé o ensaladas. Prioriza las opciones saludables en todas las celebraciones: jamón, marisco, encurtidos,... Evita los fritos. Modera los dulces como los turrones, polvorones o bombones, no te prives de ellos pero intenta no consumirlos a diario. El resto de días, no festivos, aumenta la ingesta de frutas y verduras e intenta andar 30 minutos diarios.

Controla el consumo de alcohol

Este consejo es muy importante. Las bebidas alcohólicas solo te aportan calorías vacías y, a mayor graduación, más calorías. El agua debe estar siempre presente en tus comidas. Intenta el consumo de estas bebidas para los días claves, exclusivamente. Intenta reducir también el consumo de bebidas azucaradas, no te aportarán nutrientes al cuerpo.

Evita el picoteo

No pases el día comiendo entre horas ya que esto te provocará un descontrol. Para ello, evita también tener bandejas con comida o dulces a la vista. Si es posible, elabora tú mismo los dulces.

Disfruta de las navidades pero sé consciente y autocontrólate. Tenemos derecho a disfrutar las fiestas. Trata de gestionar las celebraciones para que no dificulten tus objetivos.