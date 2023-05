Con la llegada del buen tiempo, muchas personas comienzan a sentir la presión social de tener que mostrar sus cuerpos. La publicidad, las redes sociales y los estereotipos culturales suelen imponer cánones de belleza irreales que pueden desencadenar en problemas de autoimagen. La llegada del verano y el buen tiempo nos invita a realizar actividades al aire libre, como ir a la playa o a la piscina. Además, en estas fechas es común la celebración de bodas, bautizos, comuniones, etc., siendo este tipo de actividades motivo de ansiedad y estrés para algunas personas, especialmente para aquellas que no se sienten cómodas con su cuerpo. Este tipo de eventos pueden desencadenar sentimientos de inseguridad acerca de la apariencia física y pueden surgir pensamientos del tipo “es que seguro que salgo mal en todas las fotos”, “no me puedo permitir ponerme un vestido porque seguro que me sienta fatal”, “ojalá no tuviese que ir”, “ojalá no se fijen en mi cuerpo”, etc. Este malestar puede desembocar en la evitación de estas actividades, lo cual puede afectar nuestra vida social y limitar nuestras experiencias, lo que a su vez puede tener un impacto en nuestra autoimagen y autoestima.

Esta “obsesión” por la imagen corporal se suele intensificar más en estas fechas. Las revistas de moda y belleza y, sobre todo, las redes sociales, promueven dietas milagro, productos para adelgazar, ropa de baño que supuestamente “adelgaza” o “moldea” tu cuerpo, y todo tipo de consejos para “ponerse en forma” de forma rápida y sencilla. Asimismo, las redes sociales están llenas de “influencers” que promocionan diferentes dietas y suplementos que prometen resultados rápidos y milagrosos, cuando la realidad es que muchas de estas dietas son muy restrictivas y poco saludables a largo plazo. Además, las comparaciones con otros “influencers” o modelos pueden generar sentimientos de inseguridad e insatisfacción con el propio cuerpo. Del mismo modo, esta imagen que proyectan los influencers puede tener un grave impacto en nuestra propia percepción corporal. Al ver la vida de estas personas que parece todo perfecto y sin problemas, podemos sentirnos insatisfechos con nuestra propia vida y aspecto físico. Podemos compararnos constantemente con ellos y sentir que no estamos a la altura de esos estándares. Por ello, es importante tener en cuenta que muchas veces la vida que nos muestran en las redes sociales no es real, ya que muchas de las fotos, videos y stories que publican están retocados y editados para parecer perfectos, cuando la realidad es que muchas veces detrás de las pantallas hay problemas y dificultades que no se muestran. Por lo tanto, esto puede llevar a que algunas personas desarrollen una imagen distorsionada de sí mismas, y pueden comenzar a sentir complejos, vergüenza y una insatisfacción constante con su aspecto. Además, la presión social para cumplir con estos estándares puede provocar estrés y ansiedad en aquellos que no logran cumplirlos. Es importante destacar y tener en cuenta que no todas las personas que se preocupan por su imagen corporal desarrollan problemas de autoimagen. De hecho, preocuparse por la salud y el bienestar físico es una actitud positiva y necesaria para llevar una vida saludable. No obstante, hay ciertos signos de alarma o de “detección” que pueden indicar un problema con la propia imagen: Si una persona se preocupa excesivamente por su aspecto físico, si se siente insatisfecha con su cuerpo incluso cuando los demás la perciben de forma positiva, si se salta comidas o hace dietas muy restrictivas de forma frecuente, o si evita ciertas actividades sociales por su apariencia, etc., pueden ser signos de que necesita ayuda profesional. Por todo ello, es importante recordar que los estándares de belleza son irreales y subjetivos y que cada persona es única y tiene su propia belleza, independientemente de lo que dicten las tendencias de la moda, medios de comunicación, redes sociales y sobre todo el auge de la actualidad, los famosos “influencers” con su vida y apariencia “idílica”. Si sientes que tu autoimagen está afectando en tu calidad de vida, un psicólogo puede ayudarte a trabajar sobre esta, desarrollar habilidades para poder afrontar situaciones difíciles, identificar las causas subyacentes de tus preocupaciones y ofrecerte herramientas para superarlas. HLA Vistahermosa e Inicia Sarabia Psicología crean una unidad de Psicología Clínica en Alicante Si te sientes preocupado por tu autoimagen, no dudes en pedir ayuda, los psicólogos estamos aquí para ayudarte a trabajar en aceptarte y quererte tal y como eres.