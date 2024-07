Fármacos anti-obesidad, ¿nuevo elixir de moda?

«Doctora, ¿podría ponerme el pinchazo para adelgazar?» es una de las preguntas más frecuentes este verano en las consultas de Endocrinología y Nutrición. Y es que desde hace apenas tres meses disponemos de dos fármacos para el tratamiento de la obesidad, bautizados por la comunidad científica como los King Kong y Godzilla de la obesidad. Pero, ¿existe realmente un «pinchazo mágico» revolucionario para perder peso?, ¿podemos ahorrarnos realizar actividad física? Vamos a intentar responder.

¿Cómo funcionan?

Ambos fármacos, semaglutide (previamente utilizado para diabetes con dosis menores) y tirzepatide son agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) e imitan la acción de hormonas naturales que regulan los centros del hambre y saciedad a nivel cerebral. No sólo contribuyen a reducir el apetito, sino que también ralentizan el vaciamiento gástrico, lo que prolonga la sensación de saciedad tras las comidas. Tirzepatide además, combina estos efectos con los agonistas del péptido inhibidor gástrico (GIP) ofreciendo un enfoque dual y mejorando el perfil metabólico. Pueden inducir una pérdida de peso del 10-15% del peso corporal inicial; demostrando una reducción de hasta un 25% en ciertos pacientes.

¿Para todo el mundo o para unos pocos?

Están indicados como complemento a una dieta baja en calorías y a un aumento de la actividad física para el control del peso, en adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) inicial superior a 30 (obesidad), o superior a 27 (sobrepeso) en el caso de que haya comorbilidades (por ejemplo, hipertensión, dislipemia, apnea obstructiva del sueño, enfermedad cardiovascular, prediabetes o diabetes mellitus tipo 2).

Hábitos de vida saludable

El tratamiento farmacológico no funciona por sí solo. Debe formar parte de un enfoque integral asociando cambios en nuestro estilo de vida, una dieta saludable y aumento de la actividad física, incluyendo entrenamiento de fuerza para prevenir la pérdida de masa muscular. Y este tratamiento debe ser siempre individualizado manteniendo un control y seguimiento médico a lo largo del tiempo.

Es importante remarcar que si este tratamiento no lo combinamos con ejercicio aeróbico regular y entrenamiento de resistencia o con pesas dos o tres veces por semana, puede ser incluso perjudicial y provocar debilidad y sarcopenia, una pérdida de fuerza y masa muscular reduciendo además la densidad ósea.

¿Cómo, cuándo y qué dosis administrar?

Como cualquier fármaco deben estar prescritos y supervisados por un médico. Requieren receta médica y actualmente no están financiados por el Sistema Sanitario de Salud. Son dispositivos que se inyectan por vía subcutánea en abdomen, muslos o parte posterior del brazo de forma semanal, existen diferentes dosis y se recomienda incrementar la dosis de forma gradual para mejorar su tolerabilidad. Pueden provocar efectos secundarios gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. La educación del paciente y el ajuste de la dosis son clave para minimizar estos efectos.

¿Cuál debe ser nuestro objetivo?

Estos fármacos no deben considerarse como la única solución para la obesidad. Tampoco lo son para perder unos pocos kilos. Son una herramienta más para tratar esta enfermedad metabólica crónica y compleja con un enorme impacto sobre la salud y que actualmente es considerada como la pandemia silenciosa del siglo XXI. Como especialistas en Endocrinología y Nutrición debemos insistir en que no se utilicen meramente con fines estéticos y que deben usarse siempre bajo prescripción y seguimiento médico a largo plazo y con ajuste de dosis. De lo contrario existen riesgos inmediatos para la salud además del temido «efecto rebote». Recordad, no son sólo fármacos para adelgazar, son fármacos para ayudarnos y motivarnos a mantener un estilo de vida saludable y mejorar nuestra salud metabólica.

