La biopsia de próstata con el método de fusión de imágenes, que integra la ecografía y la resonancia magnética, nos permite identificar la localización exacta del tumor de próstata y en muchos casos incluso la naturaleza del mismo

Hoy en día es muy frecuente la utilización del PSA como método de control para intentar detectar precozmente el cáncer de próstata.

Como todos sabemos el PSA es un marcador tumoral, es por ello que si el valor del PSA se encuentra por encima de los límites normales, nos vemos obligados a estudiar por qué ha ocurrido

Nuestra misión como médicos es ante todo poder diagnosticar a tiempo aquellas enfermedades cuya evolución puede conllevar un deterioro importante de la salud de nuestros pacientes.

Refiriéndonos al cáncer de próstata, uno de los más frecuentes en el hombre, esta premisa se hace absolutamente relevante puesto que la detección precoz del cáncer puede suponer salvar la vida al paciente o cuando menos evitar graves consecuencias si se produjera la evolución de este.

Hasta ahora en aquellos pacientes que en controles rutinarios, tenían un PSA elevado, es decir aquellos en los que existe una sospecha fundamentada de poder padecer un cáncer de próstata seguíamos el criterio de realizar en primer lugar una RNM (resonancia magnética) de la próstata.

Esta prueba nos determina con mucha precisión no sólo las alteraciones que se han podido producir dentro de la glándula prostática, también si el tumor ha podido extenderse fuera de la misma.

Pero esta prueba en sí misma no es diagnostica, es decir no nos da la certeza absoluta de si padecemos o no el cáncer de próstata por lo cual a posteriori y para completar el diagnóstico tenemos que realizar la biopsia de la glándula.

Hasta hace poco la biopsia de próstata se hacía de forma aleatoria, casi podríamos decir a ciegas.

Por lo cual la posibilidad de fallar en la detección del tumor prostático era superior al 30%.

No se puede luchar contra lo que no se ve

Actualmente disponemos en nuestro departamento de urología en el hospital Vithas Medimar de un nuevo método de diagnóstico la biopsia fusión.

-La fusión de imágenes entre la RNM y la ecografía prostática ha demostrado ser el mejor método del que disponemos hoy en día para localizar alteraciones de la próstata que podrían ser tumorales y de esta forma poder diagnosticarlas con más precisión.

El procedimiento es ambulatorio e indoloro, se realiza bajo sedación

La vía de abórdate es la perineal, evitando el recto y por tanto la posible infección que se puede producir en la biopsia tradicional, transrectal

Un nuevo reto surge en la aplicación de estas técnicas, el poder detectar cuales de estos tumores son realmente agresivos es decir aquellos que van a poder provocar un daño real a nuestro organismo y por tanto deberían ser tratados con técnicas como la cirugía o la radioterapia o bien descartar aquellos otros que aun siendo malignos no van a darnos problemas.

De esta forma podríamos evitar tratamientos innecesarios en aquellos pacientes que aun teniendo un cáncer de próstata nunca este va a suponer un peligro para la salud o la vida del paciente

En un 30% de los hombres a partir de los 50 años podemos encontrar células cancerosas en la próstata pero en la mayoría de los casos nunca afectarán la calidad de vida del paciente

Uno de los principales retos de la oncología moderna es poder individualizar el tratamiento del tumor y para ello es imprescindible conocer más sobre el mismo ,su naturaleza y sobre todo su capacidad de hacer daño al organismo.

