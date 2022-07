IGB Dental es un ejemplo de pasión, compromiso y constancia, valores con los cuales lleva adelante sus cuatro clínicas dentales, donde les cambia la vida a los pacientes con sus tratamientos de máxima calidad. Entre ellos destaca los implantes y dientes fijos en un día, aunque también son reconocidos en ortodoncia, blanqueamiento, carillas, endodoncia, periodoncia, prostodoncia y ácido hialurónico.

Su director médico es el doctor Alejandro Gómiz Bordalás, odontólogo de prestigiosa trayectoria y experto en implantología inmediata, quien explica el secreto del éxito de su equipo de dentistas: “Es fundamental contar con un equipo humano muy cualificado para poder ofrecer un servicio de atención y excelencia a nuestros pacientes. Tenemos magníficos profesionales en todas las áreas de la odontología: auxiliares, higienistas, recepcionistas, asesores y odontólogos”.

Dientes fijos en un día, el tratamiento estrella de IGB Dental

Como sostiene Gómiz Bordalás, gracias a contar con profesionales de primer nivel, tecnología pionera y las más avanzadas técnicas odontológicas, IGB Dental hace posible que sus pacientes consigan la sonrisa que siempre soñaron, mejorando su calidad y estilo de vida mediante una técnica que llevan realizando desde el 2009.

Cualquier persona mayor de edad puede hacerse el tratamiento con implantes y llevar dientes fijos desde el primer día. Este método permite rehabilitar la gran mayoría de los maxilares atróficos, lo que es posible gracias a los implantes angulados y zigomáticos. De este modo, se evita tener que realizar injertos óseos y padecer largas esperas hasta conseguir una dentadura completa.

José, uno de los pacientes que se animó a realizarse el tratamiento, comparte su experiencia con implantes y dientes fijos en un día: “El proceso ha sido mucho más sencillo de lo que pensaba. Cuando me hablaron de cambiarme la boca, tenía miedo. Pero ni me he enterado, en veinticuatro horas estaba en casa. Solo he percibido las clásicas molestias que puedes tener cuando vas al dentista, pero maravilloso y rápido, la verdad. La sensación que tienes es que no parece que lleves tornillos, no se nota que tengas una prótesis. A mí me ha cambiado la vida, literalmente. He pasado de no querer abrir la boca ni ver a nadie a no parar de sonreír durante todo el día y volver a disfrutar de la comida”.

Cabe destacar que IGB Dental cuenta con un convenio con el laboratorio IGB Laboratorio que trabaja en exclusiva para sus clínicas, el cual cumple un rol determinante ya que en él se sustentan sus clínicas dentales. Además de los odontólogos, auxiliares e higienistas dentales que conforman parte del personal sanitario, hay más profesionales sin los que sería imposible conseguir resultados óptimos para los pacientes. Estos expertos, que forman parte del laboratorio protésico, son los protésicos dentales, cuya función es diseñar, reproducir y reparar las prótesis y piezas dentales a la perfección, siguiendo las especificaciones prescritas por el odontólogo durante el tratamiento de odontología restauradora. La comunicación entre el odontólogo y el técnico de laboratorio permite un intercambio completo y fehaciente de la información durante el proceso de fabricación de cualquier pieza dental. Ambos deben estar en constante sintonía, desde la primera consulta del paciente hasta la colocación final de la prótesis, pasando por el diagnóstico y la planificación del tratamiento.

IGB Dental se muda al centro de Elche

Tras doce años de crecimiento sostenido, la clínica dental de referencia en Elche inaugurará su nuevo centro en pleno corazón de la ciudad, en una situación de privilegio que les permitirá estar más cerca de sus pacientes. Esta nueva clínica, al igual que las demás, contará con la tecnología más avanzada y un equipo profesional de primer nivel para brindar un servicio diferencial.

En 2009 IGB Dental colocaba la primera piedra angular al abrir su clínica de Elche. Con el paso de los años, a base de esfuerzo y sin ser una franquicia, esta empresa familiar supo poner en marcha con éxito otros tres establecimientos: Alicante (2013), San Vicente del Raspeig (2014) y el más reciente, en Elda (2019). Ahora llega el turno de mudar el centro ubicado en Avinguda de la Llibertat 68 a “las cuatro esquinas”, emblemático lugar de la ciudad ubicado en la Corredora.

Ortodoncia, carillas y otros servicios

Además de los implantes y dientes fijos en un día, IGB Dental ofrece una variedad de servicios para poder cubrir con creces todas las necesidades de sus pacientes. La ortodoncia es muy demandada y se utiliza para corregir la posición, alineación y movilidad de los dientes, de modo que previene y enmienda las anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras dentomaxilofaciales. La innovadora ortodoncia invisible es la más popular debido a su estética y comodidad.

Por otro lado, la aplicación de carillas dentales constituye uno de los tratamientos más efectivos en el ámbito de la odontología estética, ya que garantiza una sonrisa natural y atractiva, corrigiendo alteraciones del color, la forma o la posición de los dientes. Se trata de unas láminas ultrafinas que se fabrican a medida de cada paciente y se adhieren a la cara visible del diente, en un procedimiento sencillo e indoloro.

Además, el blanqueamiento, la endodoncia, la periodoncia, la prostodoncia y el uso de ácido hialurónico, para rellenar arrugas y labios, también son marca registrada de la casa. Así mismo, IGB Dental ofrece el servicio de sedación, para aquellos pacientes que lo deseen.

IGB Dental brinda una primera consulta gratuita, donde se realiza un estudio y diagnóstico detallado con radiografía y/o escáner para conocer el estado de salud de la boca y los dientes.

IGB Dental San Vicente:

Dirección: Cl. Alicante, 38, 03690 Sant Vicent del Raspeig

Teléfono: 966 35 64 35

Web

IGB Dental Alicante:

Dirección: Av. Alfonso El Sabio, 20, 03004 Alicante

Teléfono: 966 35 64 35

Web

IGB Dental Elche:

Dirección: Cl. Corredora, 13, 03202 Elche

Teléfono: 966 35 64 35

Web

IGB Dental Elda:

Dirección: Calle Juan Carlos I, 21, 03600 Elda, Alicante

Teléfono: 966 35 64 35

Web