El Hospital Vithas Alicante ha acogido la celebración de entrega del Premio Miguel Pérez-Mateo en el salón de actos del centro con la asistencia de destacados representantes del sector médico y académico de la provincia de Alicante.

Este galardón, que otorga la RAMCV, celebra este año su 8ª edición, incluye una beca de 3000 euros y la entrada como académico en la RAMCV. En este sentido, la Dra. Paola Melgar Requena ha sido la galardonada con su trabajo: “Textbook outcome among patients undergoing enhanced recovery after liver transplantation stratified by risk. A single-center prospective observational cohort study”.

Durante el acto, la Dra. Melgar ha expuesto su trabajo de investigación ante la Presidencia de la Real Academia de Medicina y todas las autoridades invitadas.

Por su parte, el gerente del Hospital Vithas Alicante, el Dr. Carlos Yago, ha expresado que “nos sentimos muy orgullosos de poder entregar hoy este merecido reconocimiento a la Dra. Paola Melgar y de contribuir así al fomento de la investigación médica a favor de la mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes”.

En memoria de Miguel Pérez-Mateo

Este galardón lleva el nombre del profesor Miguel Pérez-Mateo, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Alicante entre 1992 y 2012, como reconocimiento a su labor docente, asistencia e investigadora, tanto en el citado hospital como en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, entidad de la que fue catedrático desde 1997.

También desempeñó gran parte de su actividad médica en el Hospital Vithas Alicante, además de ser miembro fundador del Club Español Pancreático y presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología.

