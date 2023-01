Todos los años, el día 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la Salud Mental se define como «un estado de bienestar mental que permite a la persona hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades y poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad».

Dicho de otra manera, se trata alcanzar un equilibrio que nos va a permitir afrontar situaciones de estrés, establecer buenos vínculos con los demás, potenciar nuestras aptitudes y en definitiva estar más satisfechos con la propia vida. Pero este equilibrio es un constante vaivén, ya que la vida se mueve y nos mueve, y son los recursos psicológicos los que nos van a permitir movernos sin perder el equilibrio.

La OMS afirma que la pandemia ha creado una crisis mundial para la salud mental y estima que tanto la ansiedad como los trastornos depresivos han aumentado en más del 25% durante el primer año.

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en España el 41,9% de la población ha sufrido problemas de sueño y el 38,7% se ha sentido cansado o sin energía desde el inicio de la pandemia. Se ha multiplicado la prescripción de psicofármacos, especialmente ansiolíticos, antidepresivos e inductores del sueño. Y de aquellos que han acudido a un profesional de la salud mental desde el inicio de la pandemia el 43,7% ha sido por ansiedad y el 35,5% por depresión.

Además, el INE y el observatorio de suicidio, registraron durante el año 2020, el máximo histórico de suicidios en España. En concreto, 3941 muertes, lo que hace una media de 11 suicidios por día en la población española, situándose en la primera causa de muerte no natural en nuestro país (por encima de los accidentes de tráfico, homicidios y violencia de género). A las muertes por suicidio, hay que añadir los intentos y la ideación suicida. Según cálculos de la OMS, existirían unos 20 intentos por cada suicidio, lo que implica que, en un año, podrían producirse en torno a 80.000 intentos de suicidio y entre 2 y 4 millones de personas tendrán ideación suicida.

Afortunadamente el estigma de la salud mental va descendiendo y poco a poco la población empieza a expresar con la voz bien alta que acude a terapia. Además, los acontecimientos vividos nos hacen ver de manera cada vez más clara que no hay salud sin salud mental. Aun así, existen muchas dudas a la hora de decidir o saber cuándo es el momento adecuado para acudir a un profesional de la salud mental.

¿Cuándo debo acudir al psicólogo?

Sientes emociones desagradables intensas que invaden tu día a día y no sabes por qué, ni cómo gestionarlas.

Tu cuerpo te manda señales de que algo no va bien (somatización) y tu calidad de vida se ve afectada.

Sientes que vives en una montaña rusa emocionalmente con cambios de humor inexplicables.

Tienes sensación de vacío, aburrimiento constante y nada te motiva lo suficiente.

Sientes que te pesa la vida, te falta ánimo y fuerza para enfrentar el día a día.

Has abandonado actividades que antes te gustaban.

Has vivido alguna situación que te ha desbordado y no has sabido gestionar.

Te sientes avergonzado por situaciones pasadas.

Te sientes incapaz e inseguro contigo mismo.

Tienes miedos o preocupaciones recurrentes que te paralizan.

Tienes problemas para relacionarte con los demás o entras en conflicto con facilidad con ellos.

No consigues comunicarte de manera asertiva.

Te cuesta poner límites y decir NO.

No te reconoces de un tiempo hasta ahora, siente que no eres la misma persona.

Te sientes desconectado.

Recurres a sustancias para lidiar con aspectos de tu vida.

Te invaden muchos recuerdos dolorosos del pasado que no sabes cómo gestionar.

La falsa creencia de que el tiempo todo lo cura no es más que el reflejo de esa tendencia aprendida a evitar las emociones.

Recordemos que las emociones actúan de guía para la vida, por lo que acudir a un profesional de la psicología, te ayudará a leer ese manual de instrucciones para poder entenderte a ti mismo así como te brindará las herramientas necesarias para gestionar las situaciones adversas que se presenten en el día a día.

Desde HLA Vistahermosa e Inicia Sarabia Psicología te proponemos que no esperes a que la situación se vuelva insostenible y pidas ayuda, evitando así mucho sufrimiento personal y de tu círculo cercano. Contamos con grandes profesionales que pueden guiarte en tu proceso para volver a tomar el control de tu vida, tu estabilidad y bienestar.

Unidad de Psicología HLA Vistahermosa

Centro Médico V76

Avda. de Denia 76, 03015, Alicante

965 233 130 - 966 709 312

www.vistahermosa.com