“Conseguir el nacimiento de un bebé sano es el objetivo del trabajo de nuestro equipo”, asegura el doctor José López Gálvez.

La Unidad de Reproducción Vistahermosa cumple este año sus 40 años de trayectoria profesional. El doctor José López Gálvez, presidente del Grupo Internacional UR, afirma que “la infertilidad es una enfermedad que influye en la salud psíquica de las parejas, afección que conocemos bien quienes tratamos con personas que sufren profundamente esta situación y con valentía se enfrentan a ella. Los notables avances en esta especialidad médica han generando efectivos tratamientos combinados con avanzados estudios genéticos. Esta alianza es la que nos permite resolver diagnósticos de infertilidad derivados de la edad avanzada en la mujer, que actualmente se advierte como el factor que más afecta a la fertilidad de la pareja”.

El envejecimiento del sistema reproductor genera alteraciones cromosómicas en los óvulos, que derivan en un aumento de las tasas de abortos espontáneos. “La edad hace ineficaz al óvulo, impidiendo completar la primera división meiótica normal, y tal vez comenzar en forma adecuada a la segunda meiosis. Esto da lugar a embriones con un desequilibrio cromosómico que impide la evolución del embarazo”.

Tener el número correcto de cromosomas es la mayor garantía de lograr el nacimiento de un bebé sano. “Esta es una máxima de nuestro equipo en la Unidad de Reproducción Vistahermosa. Nuestro departamento de genética reproductiva ha desarrollado nuevas técnicas para evaluar la normalidad cromosómica embrionaria: la fecundación in vitro con biopsia embrionaria no invasiva permite identificar los embriones cromosómicamente normales con los que es posible obtener buenos resultados en menor tiempo, circunstancia sumamente importante para la salud emocional psíquica de las parejas. Este estudio se denomina PGT-A no invasivo y se utiliza especialmente en caso de edad materna avanzada, así como en casos de abortos de repetición o fallos de implantación recurrentes, entre otros”.

Test Genético Preimplantacional no Invasivo (PGT-Ani): Secure Select

El PGT-A no invasivoque denominamos SECURE SELECT, analiza el ADN que el embrión libera al medio de cultivo durante los primeros 5-6 días de desarrollo. En el día 6, los embriones se vitrifican y el medio de cultivo se recoge y se analiza para detectar este ADN libre e identificar la existencia de posibles alteraciones cromosómicas (aneuploidías).

López Gálvez asegura que “la técnica SECURE SELECT no invasivo elimina el riesgo de un daño potencial al embrión tras la biopsia, y aunque a día de hoy aún presenta alguna limitación, que sin duda se resolverá en un futuro próximo, la información que aporta puede emplearse como un sistema de priorización para identificar aquellos embriones con mayores posibilidades de ser cromosómicamente sanos (euploides) y, de esta forma, aumentar la probabilidad de conseguir un embarazo evolutivo y tener un bebé sano en casa”.

