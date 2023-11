La economía circular no es solo una tendencia emergente, sino una necesidad urgente en nuestro camino hacia un futuro sostenible. A diferencia del modelo lineal de “producir, usar y tirar”, la economía circular se inspira en la naturaleza, donde no existe el concepto de residuo. Los desechos de unos son los alimentos del siguiente eslabón de la cadena trófica, cerrando siempre los ciclos de materia y energía. No hace falta reinventar la rueda, únicamente debemos observar los ecosistemas naturales, donde estos ciclos han funcionado de manera muy eficiente durante millones de años.

Dado que el 80% del impacto ambiental de un producto se determina durante la fase de diseño, el enfoque de la economía circular se apoya en tres principios fundamentales impulsados por el diseño: eliminar los residuos y la contaminación, mantener los productos y materiales en uso productivo durante el máximo tiempo posible y regenerar los sistemas naturales. Adopción Global: Ejemplos de Liderazgo en Economía Circular En un mundo donde los recursos naturales se agotan a un ritmo alarmante, la economía circular se presenta como un modelo resiliente y sostenible. Según un informe del Foro Económico Mundial, la adopción de prácticas circulares podría generar un valor económico de 4.5 trillones de dólares para 2030, al reducir costes, impulsar la innovación y crear empleos. En este contexto, empresas y gobiernos de todo el mundo están adoptando la economía circular. Por ejemplo, en los Países Bajos, el gobierno se ha comprometido a alcanzar una economía 100% circular para 2050, con planes para reducir a la mitad el uso de recursos primarios para 2030. La transición hacia la economía circular trae consigo beneficios medioambientales incalculables. Al mantener los productos en uso durante más tiempo y cerrar el ciclo de vida de los materiales, se reduce la cantidad de residuos y, por tanto, la contaminación ambiental. Además, la economía circular puede desempeñar un papel crucial en la lucha contra el cambio climático, con el potencial de disminuir hasta un 70% de las emisiones de CO2 en ciertos sectores. Desde el punto de vista económico, este modelo no solo reduce los costes relacionados con la gestión de residuos y la compra de materias primas, sino que también fomenta la innovación y la creación de empleo verde. La Comisión Europea estima que la transición a una economía circular podría crear 700.000 nuevos empleos en la UE para 2030. Sin embargo, la transición hacia una economía circular no está exenta de desafíos. Las barreras incluyen la necesidad de inversión en nuevas tecnologías, la resistencia al cambio en las prácticas empresariales tradicionales y la falta de un marco normativo adecuado. Además, se requiere un cambio cultural significativo tanto en consumidores como en productores, para adoptar prácticas más sostenibles y reducir el consumo excesivo. Colaboración para el Éxito: Actores Clave en la Economía Circular Para superar estos obstáculos, es crucial la colaboración entre los diferentes actores: gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y consumidores. La educación y concienciación sobre los beneficios de la economía circular son fundamentales para impulsar este cambio. No existe sostenibilidad sin cooperación Este es el lema de la empresa alicantina RedEco, que está transformando la gestión de los polígonos industriales mediante una innovadora plataforma potenciada por IA destinada a avivar la llama de la colaboración los proyectos mediante la transferencia tecnológica. Esto supone un cambio de paradigma desde la competencia capitalista desenfrenada hacia una colaboración que tenga el potencial de beneficiarnos a todos. La cooperación nos desafía a pensar en conjunto, a encontrar soluciones compartidas y a avanzar hacia un mundo mejor. La pregunta es: ¿estamos listos para aceptar este cambio y construir un futuro más brillante juntos? RedECO C/ Artesanos 12, Despacho C San Vicente del Raspeig, 03690, Alicante Teléfono: 622 64 93 83 contacto@redecoec.com www.redecoec.com