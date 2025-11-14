Ni Seychelles, ni la Polinesia Francesa: el itinerario más completo para tu luna de miel combina playas paradisíacas y actividades de aventura

Tanzania es conocida por sus inmensos parques nacionales en los que disfrutar de la fauna africana en su hábitat natural. Después de unos intensos días recorriendo sus vastas sabanas, dar un salto a Zanzíbar será el mejor broche para unas vacaciones de lo más completas. El exotismo de la isla, su cultura, su gastronomía y, especialmente, sus playas paradisiacas ofrecerán el descanso absoluto en un entorno tropical. ¿Está tentándote? Puedes reservarlo aquí.

Explorando Tanzania

Este país africano es uno de los mejores para vivir la experiencia de realizar un safari, ya que reúne lo mejor del continente. Un destino que conquista a todo amante de la naturaleza y la aventura en parques nacionales, como el Serengeti, donde es posible presenciar la Gran Migración, momento en que millones de ñus y cebras cruzan las llanuras entre Tanzania y Kenia en busca de pastos frescos.

El Parque Nacional de Tarangire es otro de los imprescindibles que visitar en el hogar del monte Kilimanjaro, perfilado por majestuosos baobabs que conforman el hábitat de grandes manadas de elefantes. Para ver a los 'Cinco Grandes' también podremos dirigirnos al cráter del Ngorongoro. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978, este antiguo volcán constituye un ecosistema diverso que garantiza fabulosas escenas salvajes.

El cráter de Ngorongoro / iStock / chriswiggins

Zanzíbar, el mejor descanso

Después de recorrer Tanzania, aguardan las playas de ensueño de Zanzíbar, con sus aguas tintadas de intensos azules turquesa. Algunas de las mejores playas para disfrutar de un apacible baño son Nungwi o Pingwe. En esta última podrás fotografiar la estampa más icónica de la isla.

Más allá del ambiente relajado de las playas de Zanzíbar, es recomendable visitar Stone Town para descubrir la historia y la cultura de esta isla en la que se mezclan influencias árabes, africanas y europeas. El bosque de Jozani es otra entretenida visita con la que volver a rodearse de la fauna del país, en este caso de monos colobos rojos, una especie endémica.

Tampoco debemos dejar de degustar la cocina local en restaurantes como Emerson on Hurumzi y The Secret Garden, cuyos edificios muestran el pasado colonial de Stone Town. Si lo que buscamos es un lugar donde probar los sabores más exclusivos de África cerca de una de las mejores playas de Zanzíbar, Mama Africa será la mejor opción. Inmerso en el jardín botánico de Ycona, este restaurante destaca por su filosofía de productos de cercanía elaborados con deliciosas recetas.

Zanzíbar es un paraíso natural / iStock / golero

¿Por qué viajar a Tanzania y Zanzíbar?

¿Te imaginas explorando la vida salvaje de Tanzania en sus parques nacionales para luego entregarte al descanso en las playas de arena blanca de Zanzíbar? Este viaje de 13 días y 11 noches, diseñado por Arenatours y Club Viajar, es la combinación ideal entre aventura y relajación en África. La propuesta incluye guía de habla hispana, alojamiento en régimen de pensión completa, vuelos internacionales, traslados internos, entradas a los parques nacionales y seguro de viaje.

