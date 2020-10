Radar Covid, la aplicación española de rastreo del coronavirus, ya está operativa en trece comunidades autónomas entre las que se encuentra la Comunidad Valenciana, según informa el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se trata de una app para dispositivos móviles Android e iOS que alerta de contagios de covid-19, aunque se encuentra aún en pruebas.

¿Cómo funciona Radar Covid?

La aplicación española, puesta en marcha por la Secretaría General de Administración Digital, detecta si hemos estado cerca de otros terminales que también tengan la app instalada. Por ende, si alguno de ellos comunica que es positivo en coronavirus, recibiremos una notificación para alertarnos de ello.

Radar Covid está disponible tanto en Google Play Store (para Android) como en la App Store de Apple (para iOS). Los usuarios que se descarguen la aplicación y acepten su uso recibirán una notificación en caso de que en los catorce días anteriores a esa notificación hayan estado expuestos a un contacto epidemiológico (a menos de dos metros y más de 15 minutos) con otro usuario, totalmente anónimo, que haya declarado en la app haber dado un resultado positivo en la prueba de covid-19

La aplicación solo informa sobre el día en que se haya producido la exposición al contacto, pero no sobre la identidad del usuario contagiado ni sobre el momento o lugar en que la exposición se haya producido. Asimismo, para comunicar un resultado positivo en coronavirus hay que introducir el código de doce cifras proporcionado por las autoridades sanitarias. De esta forma se evitan las alertas falsas.

Funcionamiento aún en pruebas

El Ministerio de Sanidad comunicó el 20 de agosto que Radar Covid estaba activa en fase de pruebas en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Cantabria, Aragón y Extremadura.

El 9 de septiembre comunicaron que se completaba la implantación en 13 comunidades autónomas, extendiéndose de esta forma a la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, Navarra, Asturias, La Rioja, Baleares, Canarias, Castilla y León y la Región de Murcia.

El proceso de adaptación técnica de cada comunidad autónoma, según informan desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, permite que el personal sanitario de cada región pueda suministrar códigos encriptados a las personas diagnosticadas positivas por covid-19 tras un test PCR. Ese código permite desencadenar el sistema de avisos anónimos a los terminales con los que pudo mantener un contacto de riesgo la persona diagnosticada: estar a menos de dos metros de distancia durante más de quince minutos. Además, la integración permite a cada región mostrar el número de atención sanitaria con el que sus ciudadanos deben ponerse en contacto en caso de recibir una notificación.

OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tras un estudio de la seguridad y la privacidad de 'Radar Covid', apuntan que la aplicación es "totalmente anónima y segura" dado que no usa GPS, no utiliza ningún permiso sospechoso, ni recoge ningún dato personal: ni del usuario ni del teléfono. No obstante , señalan que si el test PCR se ha hecho en algún laboratorio privado no se concede un código de infectado.

De igual forma, desde la OCU afirman que "en algunos centros de salud de comunidades autónomas en las que se supone que ya está en funcionamiento la aplicación, cuando el infectado pregunta por este código, no saben proporcionarle uno".