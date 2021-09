No hay mejor momento para pasarse a la energía solar que ahora. La Unión Europea ha lanzado este 2021 un plan de recuperación con un paquete de estímulos económicos sin precedentes. Next Generation EU es un instrumento temporal de recuperación dotado con más de 800 000 millones de euros que contribuirá a reparar los daños causados por la pandemia de coronavirus. Unos fondos que van a suponer un fuerte empuje para el autoconsumo en forma de ayudas para instalaciones de placas solares, con una subvención de hasta el 55%.

El objetivo de estas ayudas es mitigar el impacto económico y social de la pandemia y hacer que las economías europeas sean más sostenibles y estén mejor preparadas para los retos y las oportunidades de la transición ecológica y digital. Así, la Europa posterior a la COVID-19 será más ecológica, respetuosa con el medioambiente y estará mejor adaptada a los retos del futuro. Hay previstos un máximo de 900 millones de euros para la instalación de placas solares gracias a estos fondos, que serán administrados por cada comunidad autónoma.

Las trabas legales han desaparecido, la tecnología es óptima y el coste de una instalación ya no es una barrera. Por si fuera poco, el contexto social y político es más favorable que nunca para hacer despegar de una vez por todas el autoconsumo solar en España. Ahora, con la llegada de estas subvenciones, Holaluz te lo pone fácil y ofrece un servicio más flexible que nunca para que puedas sumarte a La Revolución de los Tejados y transformar el máximo número posible de tejados en energía limpia para 40 millones de personas.

Muchas viviendas infrautilizadas desaprovechan sus tejados, a pesar de recibir diariamente luz solar durante horas. Holaluz les permite gozar de una nueva vida y convertirse en fuentes de energía 100% verde e inagotable. La compañía se encarga de la instalación de las placas solares, que no requiere de desembolso inicial, gestiona tu producción de energía y, a cambio, te ofrece un descuento fijo mensual en la factura de luz, entre el 10% y el 20% gracias al uso intensivo de la tecnología y los datos. Con atención personalizada, total flexibilidad y buscando siempre el mayor impacto positivo en el planeta, financia las placas en hasta 15 años y te facilita la vida con una única factura que incluye la cuota de financiación de las placas solares, que se paga gracias al ahorro mensual, y el consumo de luz de cada mes.

Puedes consultar el comparador de tarifas de luz y descubrir cuál sería tu cuota personalizada vivas donde vivas. Tanto si resides en una comunidad de vecinos como en una casa particular, la instalación de placas solares es muy sencilla.

La propuesta de Holaluz, que combina la generación centralizada con la distribuida, persigue además la eficiencia energética, pues se compra la energía sobrante de unos clientes para abastecer a otros, conectando así a personas que producen energía renovable aprovechando sus tejados con aquellas que todavía no puedan hacerlo. De esta forma, cuantos más metros cuadrados de tejado se sumen a la Revolución, más energía verde se produce y más CO2 se le ahorra al planeta.

¿En qué consisten las ayudas Next Generation EU?

Con esta propuesta ganadora, la compañía se hace cargo de todos los trámites para que puedas beneficiarte de las subvenciones. Tú contratas tu servicio de luz y ellos se encargan de que, sin poner un euro, puedas tener una instalación solar fotovoltaica y disfrutar de una cuota de ahorro mensual, a la que ahora se sumará además el descuento adicional de las ayudas. El importe de estas irá directamente a tu bolsillo, sin que ello condicione el valor de la instalación contratada.

El porcentaje de subvención varía en función de las características de la instalación y de la zona, pero puede cubrir hasta el 55%, es decir llegar hasta más de la mitad del coste de la instalación solar. Además, estas ayudas europeas son compatibles con las bonificaciones del IBI y del ICIO que establece cada municipio.

Para lograr la subvención, solo es necesaria tu autorización para poder realizar por ti el papeleo y, una vez tramitado según la legislación de cada comunidad autónoma, la cantidad asignada se te ingresará íntegramente en tu cuenta bancaria.

¿Qué necesitas saber sobre placas solares para ahorrar en tu factura de la luz gracias a las subvenciones Next Generation EU?

Holaluz se encarga de tramitar todo por ti, pero si sigues teniendo más preguntas, sigue leyendo, que te contamos alguna cosa más.

¿Quién puede instalar placas solares en su tejado?

Todo el mundo puede hacerlo. Tanto si eres un particular, autónomo, comunidades de propietarios o PYMES.

Si tienes un tejado y cuentas con ahorros para hacer una inversión inicial o no, ellos se encargan de todo: desde el estudio previo y la gestión de los excedentes de energía, hasta el montaje de las placas solares y la revisión de la instalación, entre otras cosas. La energía que produzcas solo la disfrutarás en tu suministro y la que no uses se descontará de tu factura. Gracias al servicio Holaluz Cloud, te compran el excedente de energía a 7 cts. €/kWh y ponen esa energía a disposición de todo el mundo.

Si prefieres no poner un euro de tu bolsillo, la empresa se hace cargo de la instalación solar sin que tengas que hacer un desembolso inicial y obtendrás además un ahorro fijo en la factura de la luz desde el primer día.

¿Hay fecha límite para pedir las subvenciones?

Desde el 1 de julio de 2021 una instalación solar puede optar a obtenerla subvención. Por ahora, no hay una fecha final para solicitarla, pero sí una cantidad establecida para cada comunidad autónoma, que asignará las ayudas por orden de llegada hasta que se agote esa cantidad. ¡Por lo que hay que aprovechar y darse prisa para no quedarse sin la ayuda!

¿Es rentable instalar placas solares en casa?

Las placas solares revalorizan la vivienda y ofrecen un ahorro mensual en la factura de la luz. Son una inversión que se puede amortizar en los primeros 7 a 10 años, aunque dependerá del tipo y tamaño de instalación. Las placas, por su parte, tienen un tiempo de vida de 25 a 30 años.

¿Se te ocurre mejor momento para instalar placas solares y unirte a la Revolución de los Tejados?