Más de una vez nos han mandado un mensaje de audio de WhatsApp que hemos tardado en escuchar bien porque estábamos nerviosos o bien porque no queríamos seguir alimentando una conversación que no llegaba a ninguna parte. Para evitar que el micrófono del audio que hemos recibido se marque como azul y escuchar lo que te han enviado sólo tienes que seguir estos sencillos pasos.

No todo el mundo tiene marcado el “doble check” en los audios de WhatsApp, por lo que no en todos los audios que escuchamos el color del micrófono en mensaje de audio cambia a azul. En el caso de que no tenga la opción activada, el micrófono del mensaje que le enviemos se quedará en gris.

En dos sencillos pasos

Sin embargo, en el caso de que nos arriesguemos a que esta persona descubra que hemos escuchado su audio y decidido no contestar (al menos, por ahora), existe un truco bastante fácil para saber qué nos han dicho sin que el interlocutor se entere.

Tan sólo tendrás que seleccionar el audio y envíaselo a una persona con la que tengas confianza. De esta forma se enviará como mensaje de de audio, no de voz de whatsapp, y no aparecerá con el “check” azul. Pero, ¿existe alguien de más confianza que tú mismo?

Otro método es crear un grupo donde solo estés tú (crear grupo; añades a alguien, después lo echas del grupo y te quedas tú solo) y enviar este audio a tu particular grupo privado.