No siempre nos viene bien responder a un Whatsapp pero no todo el mundo entiende que no lo hagas al instante. Para evitar estas "susceptibilidades" hay trucos que nos ofrece la aplicación de mensajería instantánea para que puedas leer un mensaje pero la persona que te lo ha enviado no sepa que lo has leído. Es decir, tú puedes leerlo pero a esa persona no le saldrá el doble check.

No obstante, tanto si es porque no puedes como si no quieres contestar en el momento, existen varios “trucos” que puedes poner en práctica para leer un mensaje en WhatsApp sin que lo sepa quien te lo envió. Son los siguientes: 1. Desactiva la confirmación de lectura El dichoso tick o check azul. En el pasado, ya el doble check gris generó algo de polémica, porque algunos usuarios creían que significaba que un mensaje había sido leído, en lugar de entregado. Luego llego el tick azul para poner patas arriba las redes sociales y generar más revuelo aún; el tick que “violaba” -aún más- nuestra privacidad, que desvelaba si habíamos leído o no los mensajes que nos enviaban. WhatsApp rectificó al poco tiempo y permitió desactivar la opción, y eso es lo que os vamos a recomendar en este punto si lo que queréis es más privacidad y más “espacio”. Ten en cuenta, eso sí, que al desactivar esta opción (en todos los sistemas operativos) los demás no podrán ver si has visto o no sus mensajes pero tú tampoco podrás saber si han visto los tuyos. Para desactivar el tick azul hay que seguir los siguientes pasos: Entra en 'Ajustes de WhatsApp' Pincha en 'Cuenta' Pincha en 'Privacidad' Pincha en 'Confirmación de lectura' y aquí desactivar la opción 2. Utiliza el modo avión Si lo vamos a hacer de forma menos habitual o para un contacto en particular podemos utilizar esta fórmula, la del modo avión. Es sencilla pero prepárate para unos cuantos pasos. Cuando recibes un mensaje de WhatsApp te aparecerá una notificación en pantalla. Si es uno de esos mensajes que quieres leer sin que la otra persona lo sepa, no abras el mensaje. Haz lo siguiente primero: Activa el modo avión del teléfono (el modo avión se encarga de desactivar la conexión de datos o la conexión a una red Wi-Fi). Una vez activado el modo avión ya puedes entrar en WhatsApp y leer el mensaje. Una vez leído, tienes que salir de la aplicación y cerrarla para que el mensaje no se marque como leído antes de volver a desactivar el modo avión. Para cerrar la aplicación, en iOS deberemos hacer doble clic en el botón "home". A continuación se desplegará una ventana con las últimas aplicaciones o páginas visitadas. Hay que deslizar esas ventana hacia arriba y se cerrará. En Android, las aplicaciones o ventanas recientes suelen cerrarse también a través de un botón situado en la esquina inferior derecha de la pantalla con uno o dos rectángulos. Cuando nos aparezcan todas las aplicaciones abiertas deberemos cerrarlas deslizando el dedo sobre las que queramos cerrar (en este caso WhatsApp). Si te ha llegado este mensaje por Whatsapp no se te ocurra abrirlo 3. Activa las notificaciones emergentes Otra forma de leer los mensajes si no son muy largos es hacerlo a través de las notificaciones emergentes, sin entrar en la aplicación o incluso desde el teléfono bloqueado. En iOS activaremos las notificaciones desde el menú de Ajustes y en Android entraremos en los ajustes de la aplicación dentro de WhatsApp, pulsaremos en notificaciones y entraremos en notificaciones emergentes. Aquí hay que marcar la opción de "mostrar siempre elemento emergente". Las notificaciones en ventanas emergentes son las de la mitad de la pantalla. En los teléfonos Android, las que aparecen en la parte superior de la pantalla son solo la vista previa de mensajes. 4. Usa el Widget de Android Te puede interesar: Tecnología ¿Cómo saber si alguien te ha bloqueado en Whatsapp? Si tienes un teléfono Android puedes añadir un widget para WhatsApp que te permitirá leer los mensajes en una ventana emergente. Para añadirlo solo tienes que pulsar en una zona limpia de la pantalla y elegir la opción Widgets (previamente tendrás que haber activado la opción "Habilitar Widgets" en el apartado 'Ajustes'. Cuando encuentres el widget de WhatsApp solo tienes que pulsar sobre él y arrástralo hasta tu pantalla en el lugar que hayas elegido. El único 'pero' de esta opción es que no permite ver emoticonos, imágenes o vídeos, solo texto.