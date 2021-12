WhatsApp se ha convertido ya en un medio imprescindible para felicitar las Navidades, pero también para compartir las fotografías de la cena y la comida, las imágenes graciosas más virales o los consejos que menos necesitamos.

Silencia los grupos de WhatsApp

WhatsApp es una herramienta útil para felicitar las Navidades, pero también puede volvernos locos cuando no hacemos más que recibir felicitaciones, fotografías, imágenes virales, más felicitaciones, recuerdos de los familiares que este año no podrán asistir a la reunión familiar, de los que sí, etc.

La forma más sencilla de no volverse loco es silenciar el grupo familiar -o los que hagan falta-. Una opción que encontramos en el propio grupo: en la información del mismo o en los tres botones de la esquina superior derecha, que despliegan un menú donde simplemente deberemos marcar 'Silenciar' (durante un año completo, por ejemplo).

Pide que te mencionen

Lo malo de los grupos es que hay miembros que escriben -participan- con más frecuencia que otros. Algunos simplemente intentan ignorarlos porque en ocasiones las conversaciones se transforman en una sucesión de mensajes que, en ese momento, no nos interesa.

Pero ignorar los mensajes implica que si dicen algo importante, o se refieren a nosotros directamente, no nos enteramos. Para solucionarlo está la opción de mencionar a alguien con solo poner un '@' delante del nombre de la persona. De esta forma, nos llegará una notificación y sabremos si están organizando un amigo invisible para los regalos o si tenemos que lleva algo a la cena.

Desactiva la descarga automática de imágenes

Como hemos dicho, en estas dos fechas tan familiares se hacen decenas de fotografías, con móvil, y la forma más sencilla de que todos las tengamos es pasarlas a través del grupo de WhatsApp. Pero también llegan felicitaciones en imágenes, y los 'memes' más absurdos y divertidos se han convertido en otro clásico.

Desactivar la descarga automática de imágenes -o de cualquier tipo de archivo- es una opción a considerar si no queremos que nos saturen el móvil (o nos gasten los megas si no estamos conectados a la red wifi). Podremos hacerlo en el apartado de 'Ajustes', en 'Uso de datos'.

Evita los villancicos como mensajes de voz

Nuestros primos o sobrinos pequeños son un encanto y en Navidad les da por cantar villancicos. Es un hecho, les gusta cantar y el hecho de que les den el aguinaldo no ayuda a callarles. Pero una cosa es escucharlos cantar -o cantar con ellos, aunque no lo queramos reconocer- durante la reunión familiar, en persona, y otra recibir mensajes de voz.

Y cuidado porque no solo los más pequeños dan el cante. Tampoco es agradable escuchar un villancico en mensaje de voz de alguien con más años, pasado de copas. Piénsatelo dos veces antes de darle al 'play'.