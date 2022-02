Instagram dispone de mecanismos para eliminar los perfiles ya sea temporalmente o de forma definitiva, aunque es cierto que la aplicación no lo pone demasiado fácil. Por ejemplo, para poder eliminar la cuesta tiene que hacerse desde un ordenador y sobre todo, con el convencimiento de que quieres suprimir ese perfil.

En general darse de baja de una red social no es algo fácil, y antes de ello, hay que valorar los motivos para ello, ya que se trata de una acción completamente irreversible.

No se puede hacer desde la propia aplicación

En el caso de Instagram no se puede eliminar un perfil desde la propia aplicación, a diferencia de a la hora de crearlo que es extremadamente sencillo desde la propia app. Así que lo mejor es no invertir tiempo en revisar la aplicación para encontrar esa opción ya que no está, como se ha indicado más arriba, hay que hacerlo desde un ordenador.

Borrado temporal = Inhabilitar

Esta opción únicamente inhabilita la cuenta, pero no se borra, ya que más adelante se podrá recuperar con normalidad. Eso sí, se inhabilita por una semana mínimo. Para ello hay que seguir estos pasos:

Acceder a este enlace Iniciar sesión Indicar el motivo por el que se desea inhabilitar la cuenta Introducir la contraseña y ya quedará el perfil inhabilitado.

El borrado temporal suele utilizarse en caso de querer desconectar de la plataforma durante un tiempo de la plataforma sin que recibas mensajes ni nadie cotilleé tus acciones.

Borrado definitivo

Antes de nada, valora bien la decisión que vas a tomar, porque una vez se borre la cuenta no se podrá recuperar bajo ningún concepto. Eso sí, si quieres conservar algunos datos como las fotos, puedes solicitarlo a través de la propia web de Instagram solicitándolo en este enlace. La copia de seguridad puede tardar hasta 48h en realizarse, y además de tus fotos, se guardan los datos de la cuenta que se pueden ver en visores de archivos .json.

Para proceder al borrado, hay que ir a al siguiente enlace y seguir exactamente todos los pasos indicados para el borrado temporal.

La decisión es irrevocable y el perfil será eliminado para siempre, nadie (salvo quien la borre y previamente haya hecho la copia de seguridad) podrá ver las acciones que se han realizado con esa cuenta. Por ello es muy importante valorar bien si se quiere eliminar o si conviene más hacer un borrado temporal del perfil de Instagram.