Las noticias falsas, el conjunto de contenidos que provocan un dañino círculo de desinformación y que se conocen como 'Fake News', no son nuevas pero proliferan al amparo de las nuevas tecnologías y plataformas de internet. Con el objetivo de ayudar a identificarlas, Fundación Cibervoluntarios ha desarrollado el programa formativo Verifica2 que tiene como objetivo precisamente luchar contra la desinformación y la propagación de bulos en Internet.

El programa Verifica2, desarrollado en colaboración con Newtral, está dirigido a jóvenes 14 y 18 años y consta de cursos gratuitos se imparten en los centros educativos, de manera presencial u online. En 2021 se realizaron más de 70 talleres en los que participaron más de 1.600 jóvenes de toda España. Para todo tipo de publico, se ha elaborado una formación en video que contiene 7 consejos para aprender a evaluar las fuentes de información, saber cuáles son fiables y desarrollar un pensamiento crítico.

Los talleres se desarrollan a partir de diversas actividades dirigidas a que los estudiantes aprendan la importancia de analizar la información de manera objetiva y verificarla antes de compartir noticias falsas por vías como Whathsapp y redes sociales, contribuyendo así de forma inconsciente a la desinformación y la propagación de bulos.

Según el Informe Digital 2021, el 56,4% de los usuarios de Internet de todo el mundo está preocupado por no saber qué es cierto y qué no en cuanto a las noticias en Internet. Concretamente, un 65,1% de españoles asegura no saber qué noticias son falsas. La difusión de las Fake News crece alrededor de la política o de situaciones de crisis internacional como la pandemia o la guerra de Ucrania. Algunas organizaciones españolas como Newtral y Maldita.es analizan estas noticias para identificar las que son bulos, y evitar que se sigan compartiendo en Internet. Twitter también lanzó el año pasado en Estados Unidos la herramienta digital Birdwatch, para luchar contra la desinformación en esta red social, y desde el inicio de la guerra en Ucrania también proporciona herramientas y fuentes fidedignas para luchar contra la desinformación sobre el conflicto.