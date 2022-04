'PayPal Mafia': el club de compinches de Elon Musk que ha transformado internet

En marzo del año 2000, Internet vivía sumido en una gran revolución. El maná económico que prometía la eclosión del mundo digital propició la creación de empresas puntocoms e hinchó los mercados. La burbuja terminaría por pinchar, arrastrando consigo a cientos de compañías emergentes, pero otras sobrevivieron para marcar la historia. En ese contexto marcado por el frenesí innovador y el riesgo nació la PayPal Mafia, el grupo de jóvenes promesas que pasaría a transformar la industria tecnológica y a dominarla hasta nuestros días.

En marzo del 2000 se produjo la fusión empresarial considerada la cuna de este mito. Un año antes, la empresa de ciberseguridad Confinity había lanzado al mercado el sistema de pagos electrónicos PayPal. Esa idea atrajo la atención del flamante nuevo propietario de Twitter Elon Musk, quien con 29 años dirigía X.com, una 'start-up' dedicada a los servicios financieros ‘online’. Ambas dejaron atrás su competencia, unieron fuerzas y adoptaron el nombre PayPal. Un año después, la deseada compañía salió a bolsa y tras cinco meses fue absorbida por la multinacional de comercio electrónico eBay por 1.500 millones de dólares.

En tan sólo cuatro años, un equipo de jóvenes había logrado dar forma a su idea visionaria y lo había hecho siguiendo una cultura empresarial desenfadada, competitiva, hipermasculina y casi universitaria que recompensaba la innovación de sus miembros, “empollones” procedentes en gran parte de la elitista Universidad de Standford. Bajo la superestructura de eBay, PayPal prosperó hasta convertirse en un gigante. Sin embargo, el control y la rigurosidad corporativa supusieron un corsé para decenas de esos colegas, que optaron por abandonar el nido.

Las mentes brillantes que dieron luz a PayPal no se quedaron de brazos cruzados. Tras el paso de la burbuja de las puntocom era el momento para transformar internet. Usando la fortuna amasada con la fusión, el grupo de colegas fueron pioneros de ese nuevo paradigma y se lanzaron a fundar y capitanear un reguero de grandes empresas que, como Tesla, Youtube, LinkedIn o Yelp, han marcado la industria tecnológica. Esta red de emblemas del capitalismo digital se conoce como PayPal Mafia, apodo gansteril que le puso la revista Fortune en 2007.

Estos son sus miembros más prolíficos:

Peter Thiel

Si este grupo de emprendedores es un clan criminal, Peter Thiel es su ‘Don’. Fundador de Confinity y de PayPal, el empresario germano-estadounidense es conocido por ser el primer inversor externo de Facebook. En 2004 puso medio millón de dólares en la red social recién nacida, posicionándola en el mapa, y en 2012 vendió sus acciones, embolsándose casi mil millones. Desde entonces ha estado en el consejo de administración de la plataforma, cargo que deja a finales de año. A través del fondo de capital riesgo Founders Found –que levantó junto a los exPayPal Luke Nosek y Ken Howery— también fue de los primeros en invertir en empresas como Airbnb, LinkedIn, Spotify, Stripe o SpaceX. Todo ello, le ha llevado a amasar una fortuna valorada en 5.100 millones de dólares.

Thiel es el nombre más temido de esta lista. Libertario y conservador, ha usado ese dinero para apoyar a Donald Trump y la extrema derecha estadounidense y ha declarado que la libertad y la democracia “no son compatibles”. Thiel está detrás de Palantir, controvertida empresa de análisis de datos apoyada por la CIA cuyos servicios de espionaje han estado implicados en múltiples escándalos. En 2007, el blog Gawker destapó que Thiel era homosexual; siete años después el multimillonario apoyó una demanda de Hulk Hogan que terminaría forzando al medio sensacionalista a la bancarrota.

Elon Musk

Aunque no aparece en el posado colectivo de gánster, Elon Musk es el miembro más famoso de la PayPal Mafia. Tras salir de la compañía, el magnate fundó el fabricante aeroespacial SpaceX y se convirtió en accionista mayoritario y presidente de Tesla, de automoción y energías renovables. Ambas fueron apuestas de riesgos, con la promesa de comercializar los coches eléctricos y los viajes al espacio. Su negocio se ha disparado desde 2020, convirtiéndolo en el hombre más rico del planeta con una fortuna superior a los 270.000 millones de dólares. Este lunes se oficializó su compra de la red social Twitter por 41.000 millones.

Reid Hoffman

Tras dejar de ser vicepresidente de PayPal, Reid Hoffman fundó en 2002 la red social de contactos profesionales LinkedIn, que sigue siendo una referencia dos décadas después. Este emprendedor ha estado en el consejo de administración de Microsoft, ha trabajado con Barack Obama y es socio de la firma de capital riesgo Greylock. Su fortuna está valorada en 2.400 millones.

Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim

Cuando aún trabajaban en PayPal, este trio de emprendedores ideó el negocio de una plataforma de vídeo. En 2005 fundaron Youtube y un año después la vendieron a Google por 1.650 millones. Desde entonces han diversificado sus creaciones e inversiones. Hurley, por ejemplo, es uno de los propietarios de los Golden State Warriors de la NBA. Karim es el protagonista de 'Me at the Zoo', el primer vídeo de la historia de Youtube.

Keith Rabois

Considerada una de las personas más influyentes en la sombra de Silicon Valley, Keith Rabois ha ocupado cargos de mando en PayPal, LinkedIn, Slide y Square. Fue uno de los primeros inversores en la plataforma de reseñas de negocios Yelp, que cofundó el también ex de PayPal Russel Simmons.

Max Levchin

Max Levchin fundó la precursora de PayPal junto a Thiel. Tras dejar su compañía, fundó Slide, una red social que terminó vendiendo a Google por 182 millones. A pesar de estar en la sombra de sus colegas, este reconocido ingeniero ayudó a desarrollar el sistema CAPTCHA, que determina si quien visita una web es un humano. También pasó por la dirección de Yahoo. Su fortuna asciende hasta los 3.000 millones.