En la ficción siempre se ha hablado sobre una posible rebelión de las máquinas. Si nos fijamos en el cine, tenemos "Yo, Robot", "Ex Machina" o "I Am Mother". Pero el mejor ejemplo es "Terminator", donde, aparte de enrevesados giros en el tiempo, se podía ver como en el futuro las máquinas dominarán la tierra y los humanos pasarán a ser auténtico ganado. Sin embargo, quizás la visión más interesante sobre la cuestión es en Matrix, donde los humanos se convierten literalmente en energía.

Ahora, el filósofo e historiador Émile Torres ha advertido que una superinteligencia artificial podría acabar con la humanidad para siempre. Esto se debe en buena medida a que somos totalmente incapaces de predecir o controlar las acciones de estos.

"¿Qué pasaría si programamos una superinteligencia artificial para establecer la paz mundial y éste hackea los sistemas gubernamentales para lanzar todas las armas nucleares del planeta, razonando que si no existe ningún humano, no puede haber más guerra? Sí, podríamos programarlo explícitamente para que no lo haga. Pero, ¿qué pasa con su plan B?".

De acuerdo con este historiador, este sería el acontecimiento más importante que ha vivido la humanidad. Sin embargo, la humanidad ya no sería el ser más inteligente del planeta, sino que habría algo por encima capaz de dominarnos y controlarnos. Algo, irónicamente, creado por nosotros.