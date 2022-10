Desde que Whatsapp irrumpió en nuestras vidas, allá por el 2009, muchas han sido las actualizaciones que la aplicación de mensajería instantánea ha ido implementado en la app a lo largo de estos años para mejorar la experiencia de sus usuarios.

Quizá la más famosa de estas actualizaciones fueron los audios. Todos tenemos un amigo o familiar que ya no se molesta en escribir ni una sola letra y solo se comunica por Whatsapp con notas de voz interminables, aunque muchos se quejan de esta funcionalidad. Después, como respuesta a muchas plegarias, llegó la posibilidad de reproducir esos audios a mayor velocidad. Y es que todas estas mejoras en la aplicación han conseguido convertir a Whatsapp en la app de mensajería instantánea preferida en todo el mudo, con más de 5.000 millones de descargas.

Pero Whatsapp también ha sido duramente criticado por estas novedades. La actualización que generó más polémica fue el "doble check azul", que permite a los usuarios comprobar si un mensaje ha sido recibido y leído por el destinatario. Lo que provocó quejas entre los cibernautas por la falta de "privacidad". Y no es para menos, alguna vez te han dicho eso de "Me has dejado en visto" o "¿Por qué no contestas si lo has leído?".

Más tarde llegaría la posibilidad de desactivar el "doble check azul" en la configuración del Whatsapp. Pero la última novedad de la aplicación va todavía más allá. Te contamos en qué consiste y como configurarla en tu dispositivo.

Ocultar el estado de conexión "en línea" de Whatsapp

La última actualización de WhatsApp permite ocultar, por fin, que estás "en línea". Esta novedad en la app de mensajería instantánea es, desde hace tiempo, una de las más esperadas por los usuarios y ya está aquí.

Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta Platforms, adelantó el pasado mes de agosto que la nueva funcionalidad de Whatsapp, con la que los usuarios pueden ocultar su estado de conexión "En línea" dentro de la aplicación, permite también seleccionar qué contactos pueden ver que un usuario está conectado y quiénes no.

Esta nueva característica se ha implementado ya entre ciertos usuarios de la versión beta de la aplicación de Whatsapp para Android en sus versiones 2.22.20.9 y 2.22.20.7. Es decir, por el momento solo los usuarios beta o testeadores podrán acceder a ella a través de los Ajustes de la app. Allí podrán elegir a qué contactos dan acceso tanto a la hora de su última conexión como al estado 'En línea'.

En este caso, los nuevos permisos de privacidad de Whatsapp van de la mano y corresponderá al usuario la decisión de confeccionar una lista con aquellos contactos a los que quiere conceder este permiso.

Cómo ocultar el estado de conexión "En línea" de Whatsapp

Pese a que, por el momento, esta actualización de la privacidad de Whatapp solamente se encuentra disponible para usuarios con la versión beta, los desarrolladores esperan que en pocas semanas llegue a todos los dispositivos.

Para ocultar el estado "En línea" de Whatsapp habrá que acceder a los "Ajustes" de la aplicación, seleccionar el apartado "Cuenta" y entrar en la sección de "Privacidad". En ella encontraremos una pestaña en la que pondrá "hora de última vez" u "hora de última conexión" y allí se podrá seleccionar quién puede ver cuando estás en línea.