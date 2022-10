Con el objetivo de identificar y controlar la actividad de influencia que se realiza en los ámbitos de la administración de la Generalitat se ha lanzado la aplicación informática REGIA (Registo de Grupos de Interés).

Con motivo de su lanzamiento, la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo ha incidido en la importancia de este tipo de herramientas en un momento en que “la ciudadanía pide conocer cada vez más cómo se toman las decisiones y, sobre todo, cuando se está decidiendo a qué se dedicarán los fondos europeos que han de servir para la reconstrucción económica y social después de los estragos producidos por la pandemia”.

El Registro de Grupos de Interés de la Comunitat Valenciana responde a los principios básicos en la concepción de un gobierno abierto: fortalece la participación, representa un ejercicio de transparencia y sirve al objetivo de rendición de cuentas como garantía de calidad democrática.

El porqué de REGIA

Todas aquellas personas, entidades, redes o plataformas que desean influir en la toma de decisiones pública, en los procesos de elaboración o aplicación de políticas públicas, en los proyectos normativos o iniciativas parlamentarias, bien sea en beneficio de sus propios intereses o de terceros, deberán inscribirse obligatoriamente en la aplicación REGIA. Sin esa inscripción no podrán reunirse, entrevistarse o participar de las agendas de trabajo de los cargos públicos ni del personal empleado. Al tratarse de un registro electrónico, todos los trámites deben realizarse de forma telemática siendo necesario identificarse mediante certificado electrónico, o estar dado de alta en el sistema Cl@ve PIN.

La finalidad de este registro es asegurar la transparencia en el ejercicio de la actividad de los grupos de interés en el ámbito de la Generalitat, de acuerdo con los principios de legalidad, publicidad, rendición de cuentas, responsabilidad en la gestión pública y en la representación política.

Además, sirve para que los ciudadanos puedan conocer quién ha influido y de dónde proceden las decisiones públicas. De este modo, cualquier persona puede comprobar a través del portal de transparencia de la Generalitat si todo o parte de una decisión tiene su origen en una aportación externa.

La consellera de Transparencia ha afirmado que esta aplicación “sitúa a la Generalitat en la vanguardia de las comunidades autónomas y del conjunto del Estado, donde solo en algunos casos hay una regulación y, en ningún caso, es tan exigente como la nuestra”.

Qué es un grupo de interés

Los grupos de interés, también conocidos como ‘lobbies de presión’ son personas, entidades, redes o plataformas sin personalidad jurídica que realizan actividad de influencia.

Se considera actividad de influencia toda comunicación, directa o indirecta, oral o escrita, con cargos públicos o personal empleado público de la Generalitat realizada con la finalidad de influir en la toma de decisiones públicas o en la elaboración y aplicación de políticas públicas, proyectos normativos o iniciativas parlamentarias, en nombre de una entidad u organización privada o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses o de terceros.

Cuándo no es necesaria la inscripción

La inscripción en la aplicación REGIA solo es obligatoria cuando la reunión que se pretenda llevar a cabo pueda considerarse actividad de influencia. En cambio, no hay que registrarse para poder mantener otro tipo de reuniones en las que no se dan las condiciones requeridas o están directamente excluidas por la Ley como actividades de influencia. Algunos de los casos en los que no es necesaria la inscripción en la aplicación son:

- Los actos protocolarios, tales como inauguraciones o ceremonias.

- La participación en procedimientos de audiencia o información pública previstos por la ley, como fase previa en la elaboración de proyectos normativos.

- Las reuniones con las que solo se busque obtener información sobre procedimientos administrativos concretos que afecten a una persona o grupo interesado.

- Las entrevistas realizadas por los medios de comunicación a los cargos públicos, en ejercicio de su profesión.

- Las actividades de conciliación, mediación o arbitraje, reguladas por su normativa específica.

Multas entre 600 y 6.000 euros

Cuando se solicita la inscripción, el Registro emite una resolución provisional que permite que pueda reunirse inmediatamente con los responsables públicos. Por ello la inscripción es efectiva desde el momento en que quede registrada la solicitud.

No obstante, siempre se puede dar el caso de que alguien acuda a una reunión sin estar registrado o de querer plantear durante un encuentro alguna cuestión por la que se debería estar a estar inscrito en REGIA. Ambas circunstancias estarían consideradas como infracción leve y las sanciones que se podrían aplicar irán desde la declaración de incumplimiento y su publicación en el portal de transparencia de la Generalitat, una multa que oscilará entre los 600 y 6.000 euros, así como la suspensión de la inscripción en el registro de grupos de interés durante un período de uno a dos años.

En cambio, si estas reuniones se mantienen sin estar inscrito dos o más veces en el plazo de un año se trataría de una infracción grave. Las sanciones que se sumarían a las impuestas por la infracción leve serían la declaración de incumplimiento y su publicación en el portal de transparencia de la Generalitat, una multa de hasta 600 euros y la advertencia por el incumplimiento.