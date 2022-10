ROI UP Group, agencia de MarTech internacional, llega al último trimestre de 2022 con buen sabor de boca. Después de un 2021 caracterizado por la recuperación de la pandemia, 2022 llegó con la vuelta a la semi-presencialidad de su plantilla, además de diferentes oportunidades de negocio que el grupo ha ido alcanzando de manera optimista y positiva.

El trabajo de ROI UP Group se caracteriza por estar siempre en la cresta de la tendencia. Este año ha destacado por el lanzamiento de nuevas líneas de negocio, inauguración de alianzas y brazos estratégicos y por el fortalecimiento de una de las áreas más importantes del equipo: People. Además, como uno de los grandes hitos del 2022, la compañía se ha convertido en agencia Gold Partner de Sitecore, proveedor líder de experiencia digital composable.

ROI UP Group: un año lleno de novedades, impulso de nuevo negocio y ‘mimo’ a sus clientes más veteranos

Si hay algo que ha caracterizado a ROI UP Group este 2022 es su constante innovación y capacidad de emprendimiento. La agencia 360º acumula más de doce años de trayectoria y hoy cuenta con más de 100 clientes activos. Entre ellos, marcas de ámbitos tan diferentes como el sector Farmacéutico, el Real Estate o el sector de Moda y Lujo, entre otros. Además, el grupo ha podido ver cómo de manera ininterrumpida le han confiado sus estrategias comunicativas marcas tan relevantes como Thermomix o Grupo BNP Paribas, ambos clientes con más de diez años delegando en la compañía. Así, como dar servicio a nuevos clientes de la talla de Galletas Gullón, Henkel o Tetra Pak.

Este año la agencia de MarTech con presencia en cinco países ha dado un paso más y ha inaugurado su brazo estratégico en Barcelona de la mano del publicista Antonio Juan Juan, director de Estrategia del Grupo y actual director de ROI UP Group Cataluña. Coincidiendo con este acontecimiento, la compañía ha firmado un acuerdo de partnership con Templeton, agencia catalana de branded content, que ayudará a ROI UP a ofrecer ‘todavía mejores experiencias’ a los clientes activos de la empresa (y a las potenciales marcas que surjan de esta nueva sinergia).

A estos dos hitos se le suman otros desafíos que la empresa ha alcanzado en menos de un año. Es el caso de la inauguración de la nueva oficina de Madrid, en pleno corazón financiero de la capital, o el programa de fidelización e innovación ROIyalty Program. Este último, vertebrado en un conjunto de iniciativas estratégicas y corporativas enfocadas a la atracción y retención de talento. La primera fase del programa se ha traducido en la inmersión del grupo en el entorno NFT de la mano del área de People, así como los departamentos de Social Media y Creatividad. Además, también ha visto nacer su primer podcast sobre marketing, que se estrenará próximamente en todas las plataformas de escucha. Por último, también en este trimestre de 2022, la agencia ha dado sus primeros pasos en Tik Tok, la red social del momento.

Levante, cuna de ROI UP Group y punta de lanza de la innovación marketiniana

Si hay una región que permanece ligada al ADN de ROI UP Group desde su origen, esa es Levante, y, en concreto, la ciudad de Alicante. Con más de 50 consultores en su sede, el equipo ofrece un servicio integral especializado en SEO-SEA, ORM, Performance, Desarrollo web & UX, Data & Business Intelligence, Creatividad, PR y Social Media. Todas ellas especialidades conectadas gracias a su servicio de Marketing Automation. DAAS Suite es la plataforma de creación propia e hilo conductor tecnológico con la que ofrecen servicios de DATA-DRIVEN ADVERTISING.

A esta plantilla multidisciplinar se le une un plus que impulsa al equipo a ser una agencia competitiva a nivel internacional. Algo que, en palabras de Diego Jiménez, CEO del grupo, “nos permite acompañar exitosamente a las empresas de la Comunidad Valenciana en su proyección nacional e internacional gracias, entre otros motivos, a nuestra capacidad para ofrecer servicio nativo en 14 idiomas in-house'’.

Con todas estas novedades no es de extrañar que ROI UP Levante se convierta en la agencia digital más grande de España fuera de Madrid y Barcelona. Una plantilla de profesionales que tiene sedes ‘hermanas’ en Madrid, A Coruña, Barcelona , Valencia y Lisboa, además de México, Colombia y Brasil. Sin embargo, el carácter internacional del Grupo también se ve representado en sus clientes de Levante, como es el caso de Grupo Gaviota, Pikolinos o la empresa del sector residencial VAPF.

En su abanico de marcas levantinas a destacar también están Balearia, Germaine de Capuccini, Laboratorios Quinton o Juver. La empresa productora de zumos es un caso de éxito para la agencia, ya que depositó su confianza en ROI UP Group a comienzos de 2020, cuando se desató la pandemia del coronavirus. Juntas pudieron demostrar cómo en remoto una estrategia comunicativa puede ser igual o más eficiente.

La agencia cree conocer la razón de su éxito: además de la suma de esfuerzos de todos los integrantes de su plantilla, ROI UP Group es hoy una gran familia compuesta, ante todo, por personas. Es por ello, que el grupo ha rebautizado su área de Recursos Humanos con el nombre de People, siendo esta una clara declaración de intenciones sobre la importancia de la fuerza del equipo.

ROI UP Group protagoniza de nuevo iTALKS 2022 de la mano de expertos en el sector

Prensa Ibérica y el diario Levante organizan el próximo mes de noviembre una nueva edición de iTALKS 2022: Marketing & Business, el ciclo de workshops de innovación y emprendimiento para el tejido empresarial mediterráneo español. El objetivo de estas charlas es, por un lado, inspirar dando las claves para construir una estrategia empresarial de éxito. Por otro, divulgar la experiencia y el conocimiento para impulsar la actividad económica y profesional a nivel regional.

En este contexto, ROI UP Group aportará las ponencias de cinco de sus profesionales con roles de referencia dentro de la empresa. Es el caso de Diego Jiménez, CEO del Grupo, Verónica Rodríguez Gortázar (COO), Antonio Juan Juan (director de estrategia digital y director de ROI UP Group Cataluña), Gabriel Ferrer (director de ROI UP Group Levante) y Luis Fantini (CTIO de la agencia). Además, contarán con la participación de expertos de la talla de Pepe Valiente, Senior Managing Consultant en IBM.

Gracias a su visión de negocio y la experiencia que aportan desde sus diferentes especialidades, estos referentes tratarán de ofrecer las claves sobre cómo el marketing (ámbito donde desarrollan su actividad profesional), puede ayudar al conglomerado empresarial actual. Todo ello enfocado no solo a la región de Levante, sino a nivel nacional e internacional.