Una de las mayores preocupaciones sobre nuestro teléfono móvil está relacionado con la batería. Nuestros smartphones se han convertido casi en una extensión de nuestro cuerpo y salir de casa por la mañana con menos del 100% de batería en el teléfono móvil, puede generarnos algo de ansiedad por si el móvil se queda sin batería a lo largo del día. Y es que quedarse sin batería en el móvil a lo largo del día puede resultar un auténtico inconveniente.

Por lo que es imprescindible reducir el consumo y cuidar la batería de nuestro teléfono. Para ello, resulta muy importante conocer cuáles son las aplicaciones que más batería consumen en nuestro móvil y qué podemos hacer para evitarlo. Un estudio realizado por pCloud, la empresa de almacenamiento en la nube, ha dado con la clave y ha publicado una lista con las apps que más batería consumen.

La mayoría de ellas son aplicaciones que todos tenemos en nuestro dispositivo y que resultan muy útiles o imprescindibles para nuestra vida diaria por lo que solo deberíamos desinstalarlas si realmente tenemos problemas serios con la batería de nuestro teléfono móvil. Te contamos cuáles son las apps que más batería consumen y cómo puedes solucionarlo.

Las 10 apps que consumen más batería

Fitbit

Uber

Skype

Facebook

Airbnb

Instagram

Tinder

Bumble

Snapchat

WhatsApp

Cómo evitar que estas aplicaciones acaben con la batería de tu móvil

Como has podido ver las aplicaciones que drenan la batería de tu móvil son, precisamente, las que más utilizamos. Si existe alguna que utilices solo de vez en cuando la mejor solución para alargar la batería del móvil es que la desinstales, pero habrá otras apps que eliminarlas no será una opción.

Sin embargo, existen otras opciones para ahorrar batería con estas apps, como deshabilitar los permisos de ubicación o la actividad en segundo plano. Te contamos cómo hacerlo.

Casi todas las apps de Android continúan funcionando en segundo plano aunque no estén abiertas. Por ejemplo, si WhatsApp no funcionase en segundo plano no podría enviarte las notificaciones de mensajes cuando no estuviera abierta. Lo mismo ocurre con otras aplicaciones que consumen más batería de la que deberían.

Debes tener en cuenta que al desactivar el funcionamiento de estas apps en segundo plano, dejarás de recibir avisos y notificaciones de ellas hasta que vuelvas a abrirlas. Así que lo ideal es que solo lo hagas con las apps no esenciales, como Facebook, Instagram o Snapchat. Para desactivar el funcionamiento en segundo plano de estas apps debes de seguir estos pasos:

Abre los ajustes en tu teléfono Android. Entra en el apartado “Batería”. Accede a los “Ajustes avanzados” y pincha en “Optimizar uso de batería”. Escoge las aplicaciones que no quieres que funcionen en segundo plano y toca en “No optimizar”.

Debes tener en cuenta que estos pasos pueden variar en función de la marca de tu dispositivo y la versión de Android que estés utilizando.