Malos tiempos para la publicidad, por lo menos para esa publicidad agresiva e invasiva, conocida popularmente como spam. Seguro que, como la mayoría de personas, has sufrido esas llamadas insistentes de compañías telefónicas para ofrecerte sus servicios o esos miles de correos electrónicos que inundan tu buzón y que no has pedido. Sin embargo, existe una solución gratuita para acabar con el spam: la Lista Robinson.