¿Recuerdas cuando estabas en casa o ibas conduciendo con la radio puesta y un inconfundible ruido de interferencias te anticipaba que ibas a recibir una llamada en tu móvil unos instantes antes de que este comenzara a sonar? ¿Te has dado cuenta de que esto ya casi no ocurre? ¿Te has preguntado el porqué?

Para quien no haya vivido esos tiempos, aquí puede escuchar tan característico sonido, que era siempre igual, independientemente el smartphone que uno tuviera, y tan solo variaba si acaso en la intensidad o duración: Esas interferencias con los altavoces del radiocasete se debían a la multiplexación (técnicamente TDMA, siglas de Time Division Multiple Access), que sucedía cuando el móvil usaba la misma frecuencia. Por explicarlo de forma resumida y sencilla, la "información" que viajaba en esas ondas electromagnéticas se "mezclaba" y ocasionaba ese popular carraspeo en los altavoces. Con el tiempo, tanto los coches como los smartphones han mejorado su tecnología y se fabrican de tal modo que evitan esas coincidencias. Los móviles sufren más demanda que oferta para Black Friday Cuando parece que la tele se va a encender sola Este mismo fenómeno es el responsable de que a veces notes cómo tu televisión parece que se va a encender sola, aunque finalmente no lo hace. Algún dispositivo cercano, puede que incluso de tu vecino, "interactúa" con su mismo campo electromagnético y provoca ese chasquido previo al encendido, aunque sin llegar a entrar en funcionamiento. En cualquier caso, si tu móvil tiene Bluetooth y o lo estás utilizando, es conveniente desactivarlo, ya que suele ser el causante de los mayores problemas cuando una zona está saturada de señales, incluyendo la del WiFi. También puede ocurrir con el uso de los datos móviles o del GPS en espacios interiores, como tu casa. Los peligros de conectar el Bluetooth en el móvil Las ondas del Bluetooth crean una especie de muro a su alrededor que bloquea otras señales, así que, ya sabes, si tienes algún problema de interferencias o de conexión de algunos dispositivos, apaga el Bluetooth de tu móvil y probablemente lo tengas resuelto.