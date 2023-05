El fundador de Twitter lamenta que se vendiese la red social a Elon Musk. "Todo se fue al traste", ha señalado el empresario tecnológico Jack Dorsey, en las que son sus primeras críticas abiertas al magnate desde que tomase el control de la plataforma en noviembre tras adquirirla por 44.000 millones de dólares (unos 41.000 millones de euros).

En una serie de mensajes publicados este viernes, Dorsey confesó que creía que el segundo hombre más rico del mundo no ha "actuado correctamente" y que forzar la venta de Twitter fue un error. Preguntado por si Musk había sido el mejor líder posible para la compañía, su exdirector se limitó a responder que "no".

"Ni creo que haya actuado bien tras darse cuenta de que su momento era malo. Ni creo que el consejo debiera haber forzado la venta. Todo salió mal", explicó Dorsey en un mensaje compartido en Bluesky, la plataforma descentralizada que él mismo ha impulsado y que busca posicionarse como una alternativa a Twitter.

Las palabras de Dorsey reflejan la creciente preocupación sobre el rumbo de la influyente red social del pajarito. Y es que poco menos de medio año ha pasado de ser uno de los principales aliados de Musk a lamentar públicamente su elección. "Elon es la única solución en la que confío", dijo Dorsey en abril. "Confío en su misión de extender la luz de la conciencia". El tono ha cambiado de forma radical.

Problemas en Twitter

Twitter ha cambiado mucho desde que Musk tomó el control. Presionado por la falta de ingresos de la compañía y por la deuda contraída en la operación de compra, el multimillonario despidió a un 80% de la plantilla ha apostado por impulsar el plan de suscripción de la plataforma, habilitando la posibilidad de comprar el pin azul de verificación y perjudicando la experiencia de aquellos usuarios que han optado por no pagar.

"(Twitter) Iba camino de la quiebra. Así que tuve que tomar medidas drásticas. No había otra opción", explicó el viernes en su aparición en el programa 'Real Time With Bill Maher' de HBO. Esos cambios, sin embargo, no están teniendo demasiado éxito.

Para más inri, también han causado un gran malestar entre los usuarios, que buscan espacios alternativos a los que migrar. La confusión generada por los cambios en el etiquetaje de los perfiles y los problemas de desinformación surgidos con la eliminación de la moderación de contenidos ha ahuyentado a gran parte de los principales anunciantes. Musk calcula que Twitter vale ahora menos de la mitad del precio que pagó en noviembre.