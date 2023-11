Seguro que te ha pasado alguna vez que has postergado la actualización de tu ordenador de Apple porque en ese momento no te venía bien, o quizá porque no tenías capacidad suficiente en tu disco duro. Tienes miles de fotos, vídeos y documentos que revisar para hacer hueco, de modo que lo vas dejando, lo vas dejando y cuando te das cuenta hasta los navegadores te piden poner al día tu software para poder usar sus últimas versiones.

Entonces llega el momento de sí o sí. Pero durante ese tiempo que ha transcurrido ha habido varias actualizaciones. Y entonces la duda que te puede asaltar es: ¿puedo actualizar desde mi versión antigua a la más reciente sin tener que hacerlo con todas las previas? La respuesta es afirmativa: sí, es posible actualizar un sistema operativo MacOS antiguo al más reciente sin tener que instalar todas las actualizaciones intermedias. Apple ofrece la opción de saltar directamente a la última versión disponible, siempre y cuando tu hardware sea compatible. Cómo actualizar tu Mac a la última versión Aquí están los pasos generales: Comprobar la compatibilidad: antes de intentar la actualización, asegúrate de que tu Mac es compatible con la versión más reciente de MacOS. Puedes encontrar esta información en el sitio web de Apple. Realizar una copia de seguridad: es crucial hacer una copia de seguridad de tus datos antes de realizar cualquier actualización del sistema operativo. Puedes usar Time Machine u otra solución de respaldo para proteger tus archivos. Descargar el nuevo sistema operativo: puedes descargar la última versión de MacOS desde la App Store. Busca el sistema operativo más reciente y haz clic en "Descargar" o "Obtener". Instalar la actualización: una vez descargado, se abrirá un instalador. Sigue las instrucciones en pantalla para instalar la nueva versión de MacOS. Limpiar y organizar: después de la actualización, es buena idea revisar tus archivos y aplicaciones para asegurarte de que todo funciona correctamente. Recuerda que al saltar directamente a la última versión, algunas aplicaciones antiguas pueden no ser compatibles, así que verifica también la compatibilidad de tus aplicaciones esenciales.