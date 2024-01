Los más jóvenes probablemente no hayan tenido entre sus manos alguno de los objetos antiguos que se incluyen en esta lista, pero la generación anterior creció con ellos y ha visto cómo el avance tecnológico los ha relegado al olvido. Estas cosas antiguas que se usaban antes y ahora ni se venden fueron en su día modernos y tenerlos te hacía estar a la vanguardia.

Las cartas

"Querida (nombre del destinatario)...". No podrás recordar la última vez que cogiste un papel y un bolígrafo y comenzaste a escribir con esta mítica frase. ¿Dónde ha quedado ese romanticismo y esfuerzo personal para que tu destinatario se sienta recordado? Ahora sólo llegan en forma de factura o como mucho la típica felicitación de Navidad que poca gente envía.

Esta práctica en vías de extinción tiene su propio día internacional, el 9 de octubre, conmemorando la fundación de la Unión Postal Universal en el año 1874. Aunque el desarrollo del sistema postal formal surgió mucho tiempo atrás, los primeros usos documentados provienen de Egipto, donde los faraones utilizaban mensajeros para la difusión de sus decretos en el territorio del estado (2400 a. C). Es una pena que una práctica tan antigua se pierda por sustitutos como el email o los mensajes de WhatsApp.

Máquinas de escribir

La pereza humana condujo a la creación de este objeto. Probablemente muchos de los jóvenes de hoy en día, no han tenido el placer de escribir en una máquina de las antiguas, de aquellas de carro y meter el folio. Recordar aquellos exámenes de velocidad que te requerían para entrar a trabajar en un puesto de oficinistas, son agua pasada. Hoy casi cualquier persona sabe escribir en un teclado, pero no precisamente en uno como el de estas máquinas inolvidables.

La primera máquina de escribir que se comercializó data de 1864 y fue inventada por Christopher Latham Sholes, pero sus primeras patentes remontan a 1714. La marca más conocida es la Remington que vendió su patente en 1874 por 12.000 dólares y comenzó a venderse en cadena. Una curiosidad sería el invento de la máquina de escribir silenciosa, que fracasó. Terminaron haciendo una encuesta y demostraron que la gente adoraba el sonido de las teclas al escribir.

Fax

Fue creado por el escocés Alexander Bain en 1846, que fue capaz de reproducir signos gráficos en experimentos de laboratorio, aunque fue Frederick Bakewell el que realizó varias mejoras e inventó la máquina de fax que conocemos en la actualidad, por lo tanto la máquina de fax se inventó en tiempos en los que mucha gente se movía todavía en carretas.

Al menos el 80 por ciento de los estadounidenses saben lo que es un fax, y más del 60 por ciento han usado uno, según la Telecom Corner, pero no es precisamente uno de los aparatos más utilizados en la vida cotidiana, es más, su uso se ha limitado a las oficinas y en reducidos casos.

Teléfono fijo

¡Lo siento, no estaba en casa! El ser humano se ha acostumbrado a recibir llamadas en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Esa mítica costumbre ha hecho que desaparezca el aparato telefónico fijo que con la movilidad y la instantaneidad se ha convertido en un objeto inservible pero que obviamente se sigue utilizando, sobre todo entre la gente mayor.

Lo más curioso es que durante mucho tiempo Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, junto con Elisha Gray. Sin embargo, Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Esto ocurrió en 1876. El 11 de junio de 2002 el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución 269, por la que se reconocía que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Bell. A pesar de todo sigue siendo un aparato en uso.

Disquete

Es el primer antecedente del USB, con una capacidad de 1,4 Mb, que si lo comparamos con la capacidad en la actualidad de sus dispositivos evolucionados de 1 Tb, resulta insignificante.

A fines de los años sesenta, los ingenieros de la IBM crearon un medio de almacenamiento alternativo para hacer backups o copias de material importante y copias maestras que requerían un almacenamiento físico. Por tal motivo desarrollaron la idea de un disco magnético flexible protegido por una estructura externa contra factores ambientales. Crearon el dispositivo perfecto, pero dada su capacidad u obsolescencia prácticamente ha desaparecido.

Casete

¿Quién no ha visto en las gasolineras los míticos casetes de los grupos españoles como los Chichos o Camela? Ese recuerdo de la infancia y la madurez del que no ha pasado mucho tiempo pero que en los tiempos que corren un niño no sabría decir ni que son.

Este objeto nació en 1963 de manos del inventor alemán Lou Ottens para la compañía Phillips y era capaz de grabar y reproducir a través de cinta magnética. Se convirtió en una alternativa popular al vinilo por su durabilidad y facilidad para el traslado y sobre todo porque ¡la música era regrabable! En los 80 vivió su época de oro hasta la llegada del disco compacto y, con él, el ocaso de este revolucionario objeto.

Cinta de vídeo

Uno de los elementos más codiciados por los coleccionistas son las cintas con imaginativas portadas de filmes de los años 70 y 80, que alcanzan precios estratosféricos en Internet y en tiendas especializadas. Un claro ejemplo es una cinta de la película "La bestia en color" que mezcla gore y sexo en campos de concentración, y que fue prohibida en su época en Reino Unido y que puede llegar a costar más de 1.340 dólares, según explica un coleccionista llamado Dale Lloyd en el diario The Telegraph.

La cinta de vídeo fue desarrollada en la década de 1970 por Panasonic y hasta la aparición del DVD, el VHS fue el más utilizado y popular desde su aparición hasta la década de los 90 y finales del siglo XX.

Grabadora

El magnetófono funciona por medio del procesamiento de señales eléctricas que pueden obtenerse mediante micrófonos que registran la voz humana, instrumentos acústicos, o bien provenientes de instrumentos eléctricos como guitarras y bajos (o una combinación de todos ellos). Permite registrar sonido en un soporte magnético pegado a una cinta plástica.

Todos hemos visto en películas policiacas la mítica grabadora enorme que ayuda a grabar los interrogatorios, pero que en la actualidad desaparece por culpa, nuevamente, de los móviles.

Láser Disc

Lo aparatoso de sus discos, de unos 30 centímetros de diámetro, y el hecho de que hubiera que darles la vuelta a los discos a mitad de la película, lo convirtieron en un formato demasiado aparatoso y destinado al fracaso a medida que se fueran creando más innovaciones en ese ámbito. En este caso el CD suplantó sus funciones a principios de los años 80.

Fue el primer sistema de almacenamiento en disco óptico comercializado y se usaba principalmente para almacenamiento de datos o reproducción de video. Fue distribuido inicialmente como Discovisión en 1978, aunque inventado por David Paul Gregg en 1958.

CD

Considerado uno de los objetos que revolucionó el modo de escuchar música. Philips y Sony fueron sus precursores en 1979 llegando a venderse en cualquier parte del mundo. Si lo comparamos con la actualidad, podemos ver como el CD se ha sustituido por las memorias USB que son más rápidas y cómodas para transportar la información, o incluso por el almacenamiento en "la nube".

Como dato curioso decir que estos objetos fueron diseñados para recibir 72 minutos de música porque es la duración de la Novena Sinfonía de Beethoven.

DVD

El formato de cine digital consiguió imponerse finalmente sobre el VHS. En un principio el formato parecía muy prometedor con múltiples pistas de audio, hasta 32 subtítulos diferentes que finalmente quedaron en promesa incumplida.

El 1 de noviembre de 1996 se ponen a la venta los primeros reproductores de DVD-Video en Japón; son los Toshiba SD-3000 y el Panasonic A-100. Twister, 1996, que cuenta la historia de dos científicos que se dedican a la caza de tornados, tiene el honor de ser la primera película de la historia que se editó en DVD, cuando llegó al mercado norteamericano en 1997.

El usuario comienza a decir adiós a este formato que sustituye por otros más fiables y rápidos al igual que sucede con el CD. Aunque cualquiera de los dos siguen siendo usados para el almacenamiento de contenido multimedia.

Busca (Buscapersonas)

El antecesor del mensáfono o buscapersonas es un dispositivo creado en 1921 como petición del Departamento de Policía de Detroit, pero no sería sino en 1949 cuando fue inventado y patentado el primer "busca" telefónico por el inventor Al Gross y sus primeros equipos fueron usados por el Hospital Judío de Nueva York. Sin embargo, hasta 10 años después el ente regulador de las comunicaciones en Estados Unidos, FCC, no aprobó su uso para el público.

La popularidad de estos dispositivos llegó en los años 90, cuando se inició el uso de los teléfonos, los cuales al principio sólo ofrecían servicio de voz. Los "beepers", eran muy populares debido a su bajo coste, en comparación con los otros. Esta moda de usar los localizadores terminó cuando las redes de telefonía móvil empezaron a integrar sus funciones, y en la actualidad se usan únicamente en ámbitos laborales muy limitados.

Cámara fotográfica

El gran invento que permitió inmortalizar instantes inolvidables se esconde bajo los focos de los móviles que han sido el sustitutivo de estos aparatos que parecen ser usados únicamente por personas que superan los 65 años.

A pesar de ello, las cámaras siguen siendo un instrumento muy útil en ámbitos muy concretos. Los espías han creado cámaras minúsculas en bolígrafos o gafas aunque no todo fue tan fantasioso.

La primera cámara digital de la historia, fue desarrollada por la empresa Kodak, e inventada por Steve Sasson el 12 diciembre de 1975. Esta cámara tenía el tamaño de una tostadora y una calidad equivalente a 0.01 Megapíxeles. Una minucia comparada con los actuales móviles.

Reproductor MP3

La evolución en el almacenamiento de información sigue progresando, sobre todo en el campo del almacenamiento de música. En el 2001 surgió el reproductor de Mp3. El más conocido es el iPod que permite almacenar hasta 160Gd de información en disco duro.

¿Qué ha pasado con este objeto? Como tantos otros ha sido sustituido por el teléfono móvil. Hay modelos que ya ni si quiera se fabrican y que en la actualidad se venden en páginas web de segunda mano como reliquias tecnológicas al triple del precio original.

Radio Portátil

La radio nació para la comunicación de personas pero muy pronto se transformó en un medio de comunicación de masas. Los programas musicales y de entretenimiento eran los favoritos del gran público, mucho más que los de noticias.

Era una costumbre reunirse en familia para escuchar los programas de radio. La radio se sigue utilizando muchísimo, pero no tanto la radio portátil que todo abuelo utilizaba para escuchar el partido mientras se iba a dar su paseo vespertino. Una de las estructuras más grandes utilizadas como antena de radio es la Torre Eiffel construida en 1889, pocos años después de la creación de este aparato por Edison en 1877.

Despertador

El antiguo filósofo griego Platón (428-348 a. C.) se dice que poseía un gran reloj de agua que a cierta hora hacía un sonido similar al de un órgano. Sin embargo, el primer sistema propiamente dicho para despertarse a una hora determinada fue inventado por los mismos griegos hacia el año 250 a. C. Consistía en un pájaro mecánico que sonaba cuando la marea subía de nivel.

Miles de años después, el despertador tal y como se conoce hoy fue inventado por el relojero Levi Hutchins de Nuevo Hampshire, EEUU, en 1787. Como tantos otros objetos de esta lista, en la actualidad, ha sido sustituido por el móvil que utilizamos para multitud de tareas.

Guías telefónicas

Las guías telefónicas físicas van desapareciendo en la memoria de los más jóvenes. Originalmente eran libros o revistas brindados por las empresas telefónicas, ayuntamientos, etc., en los cuales figuran los números de los abonados en un área geográfica determinada. Disponen a su vez, de teléfonos de interés público.

En la actualidad, se distribuyen también en formato electrónico e Internet, y muchas veces se convierte en inservibles por la agente de la que dispone cualquier móvil o simplemente la búsqueda online de los mismos.

Walkman

Andreas Pavel, inventor alemán-brasileño, se le atribuye la invención del primer reproductor de audio estéreo portátil en 1972. 30 años después del inicio de su producción en serie Sony dejó de fabricarlos.

Más de 200 millones de unidades llegaron a venderse en todo el mundo que aun así continuará vigente gracias a los modelos que cuentan con reproductores de CD, MiniDisc y multimedia. Es uno de los iconos de la cultura musical y sobre todo de la década de los 80, aunque ahí termina su historia.

Cabina telefónica

En la última década, Telefónica ha suprimido entre 20.000 y 30.000 de estos equipos, y mantendrá sus planes hasta eliminar la práctica totalidad de las que existían hace unos años.

Poco a poco la proliferación de los teléfonos móviles ha hecho que esta instalación vaya desapareciendo, aunque en países como Reino Unido es muy complicado este hecho ya que se ha convertido en un icono mundial.

Mapas

Los indígenas de las Islas Marshall elaboraban ya proto-mapas prehistóricos con conchas sobre enrejados de palmas, representando "cartas marinas" e indicando la curvatura de los frentes de olas. Otros antecedentes serían las primitivas cartas elaboradas por esquimales sobre la hidrografía de las regiones que habitaban.

Es muy probable que la función de los mapas nunca desparezcan, pero la manera de crearlos y como utilizarlos ya ha sufrido una enorme transformación. Los GPS, o las aplicaciones móviles permiten una mayor rapidez y exactitud y por ello ha hecho que los mapas de papel se vean destinados a un uso mínimo.

¿Y tú, echas en falta algunos aparatos antiguos? Cuéntanos qué ventajas ves entre los objetos de antes y ahora, entre los objetos antiguos y modernos.

Te puede interesar:

Los mejores auriculares inalámbricos

Los mejores smarthphones

Los mejores lavavajillas

Las mejores cámaras deportivas o de acción

Las mejores cámaras réflex

Los 50 mejores ‘gadgets’ para regalar

Los mejores despertadores para todo tipo de sueños