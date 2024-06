El último aviso de los expertos sobre lo que está por venir: la próxima sequía no será de agua

El calentamiento global y la falta de lluvias nos han acostumbrado a la palabra sequía. La escasez de agua es una problemática actual muy importante que afecta a muchos niveles del día a día de todos. Ya desde tiempos antiguos, la preocupación por recursos esenciales para la vida, como el agua, han mantenido en vilo a imperios y humanos. Pero existe un tipo de sequía que los ciudadanos del pasado no tenían entre sus preocupaciones: la sequía de electricidad.

La electricidad es un recurso tan útil que se ha vuelto esencial. Sin electricidad, volveríamos a unas costumbres y una forma de vida muy diferente a la actual. La introducción y proliferación del uso de la electricidad en España empezó a finales del siglo XIX. Después de decenas de años en los que la sociedad se ha acostumbrado a la electricidad, ahora se ha vuelto un recurso esencial para llevar a cabo la mayoría de nuestras tareas.

Volviendo a nuestra era actual, el auge de la Inteligencia Artificial y la necesidad de complejos microchips de última generación han hecho que se inicie un debate entre expertos del sector sobre una posible escasez de electricidad y componentes electrónicos en el futuro. Precisamente, este tema tuvo mucho peso en la conferencia Bosch Connected World sobre IA y comercio digital que se celebró en Berlín a finales de febrero. El empresario tecnológico y dueño de Tesla y X, Elon Musk, cerró la conferencia mostrando su preocupación por el panorama energético del futuro.

El pronóstico de Elon Musk

“La próxima escasez será de electricidad. No podrán encontrar suficiente electricidad para hacer funcionar todos los chips”. Esta es la polémica advertencia con la que el empresario sudafricano respondía en la sesión de preguntas y respuestas que cerraba la conferencia 'Bosch Connected World'. Musk explica que la reciente demanda de componentes electrónicos y las nuevas tecnologías de Inteligencia Artificial pueden poner en jaque al ecosistema energético del futuro.

Respecto a la Inteligencia Artificial, Musk añadía: “Nunca he visto una tecnología avanzar más rápido que esto. La computación de inteligencia artificial que está online parece estar aumentando en un factor de 10 cada seis meses. Obviamente, eso no puede continuar a un ritmo tan alto para siempre, o excederá la masa del universo, pero nunca he visto algo igual, la fiebre de los chips es mayor que cualquier fiebre del oro que haya existido jamás”.

Musk también abordó la necesidad de la humanidad para conseguir transformadores de tensión. “Las limitaciones en el cálculo de la IA son muy predecibles… Hace un año, la escasez eran chips; chips de red neuronal. Luego, era muy fácil predecir que la próxima escasez serán los transformadores que reducen el voltaje. Hay que alimentar con energía estas cosas. Si tienes 100-300 kilovoltios saliendo de una red eléctrica y tiene que reducirse hasta seis voltios, eso es una reducción considerable”.

Un nuevo tipo de sequía

La escasez de electricidad, semiconductores y chips de silicio podría ser tan o más devastadora que la sequía de agua. Elon Musk se atreve a augurar que la sequía de electricidad se hará realidad dentro de unos años y que pronto vamos a empezar a notar los inicios de la escasez. “El año que viene verán que simplemente no podrán encontrar suficiente electricidad para hacer funcionar todos los chips”.

“Creo que el crecimiento simultáneo de los coches eléctricos y la IA, que necesitan electricidad y transformadores de tensión, está creando una enorme demanda de equipos eléctricos y de generación de energía eléctrica”, ha admitido Elon Musk. Siendo el director general de Tesla una de la empresa de vehículos eléctricos más grande del mundo, ya ha empezado a dar el cambio al vehículo de hidrógeno como precaución ante la posible sequía de electricidad del futuro. Este año anunció que empezarían la transición del vehículo eléctrico al de hidrógeno.

Está claro que el futuro nos depara muchos retos que afrontar. Los pronósticos de Elon Musk pueden ser verdaderos o pura especulación. Lo que sí es un hecho es que el desarrollo tecnológico avanza de forma exponencial y a una velocidad increíble. Los aparatos electrónicos modernos hacen tareas más complejas y necesitan cada vez más componentes electrónicos. En definitiva, si el avance tecnológico sigue por su cauce actual, y el calentamiento global sigue aumentando, en el futuro coexistirán muchos tipos de sequía.