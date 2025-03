Fortnite prepara colaboraciones a lo bestia con Dragon Ball Daima, Sabrina Carpenter y TWD

Los responsables de ‘Fortnite’ no dejan de trabajar y buena prueba de ello la tenemos en las últimas filtraciones sobre el juego, que sugieren una batería de contenido que su legión de seguidores probablemente recibirá con entusiasmo. A corto plazo, puedes esperar, probablemente, un cruce con el universo del conocido anime, con el formato televisivo, pero también en el plano musical.

Concretamente, entre las novedades citadas destaca un evento de colaboración con ‘Dragon Ball Daima’, la llegada de una nueva skin inspirada en Negan de ‘The Walking Dead‘ y el debut de Sabrina Carpenter como próxima artista invitada del Fortnite Festival.

Tras el éxito de colaboraciones anteriores con la franquicia ‘Dragon Ball’, desde Epic Games se preparan para ofrecer contenido inédito inspirado en ‘Dragon Ball Daima’, la última obra del fallecido Akira Toriyama, estrenada en 2024. Aunque los detalles aún son escasos, las filtraciones indican que es posible que pronto podamos ver nuevas apariencias y objetos temáticos en la isla de ‘Fortnite’.

En cuanto al ámbito musical, después de The Weeknd y otros nombres destacados, el Festival parece que se prepara para recibir a Sabrina Carpenter como nueva protagonista. La noticia se filtró antes de lo esperado debido a un error en los archivos del juego, en los que se detectaron algunos elementos cosméticos inspirados en la artista. No obstante, aún no está claro cuándo tendrá lugar el evento, pero la expectación por la participación de la cantante, que recientemente ha ganado gran popularidad, es alta entre la comunidad de jugadores.

Sabrina Carpenter. / .

Los seguidores de ‘The Walking Dead’ también tienen motivos para alegrarse. Tras la llegada de personajes extraídos de la saga como Rick y Michonne, ‘Fortnite’ continúa ampliando su relación con la serie de televisión originaria del cómic y presentará un nuevo aspecto para Negan. Por el momento no hay información confirmada sobre los planes de lanzamiento, pero los archivos del juego confirman que el villano estará pronto disponible en la tienda.

Con estas tres incorporaciones, ‘Fortnite’ se prepara para continuar la actual temporada con un periodo repleto de novedades, demostrando una vez más su capacidad para unir diferentes mundos y ofrecer a los jugadores contenido dinámico y atractivo.