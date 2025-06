InfoJobs investiga un ciberataque en el que se han robado una "cantidad significativa" de datos de los usuarios

El portal de ofertas de trabajo InfoJobs ha sufrido un ciberataque en el que se han robado una "cantidad significativa" de datos personales de sus usuarios.

La plataforma laboral ha informado este jueves que la agresión informática no ha comprometido directamente sus sistemas, sino que los atacantes lograron entrar en los perfiles de los candidatos tras hacerse con sus credenciales —nombres de usuario y contraseñas— a través de fuentes externas, probablemente de otras páginas web afectadas por otros ataques en las que se reutilizaban esas credenciales.

InfoJobs ha abierto una investigación para determinar el alcance del ciberataque, ha informado a los usuarios cuyas cuentas se han visto comprometidas y han reforzado sus sistemas de ciberseguridad.

"Una vez contenida la amenaza, comenzamos inmediatamente una investigación exhaustiva y hemos implementado controles adicionales para detectar y prevenir estas situaciones en el futuro", ha explicado Juan Sureda, director general de la compañía, en un comunicado. "También hemos reforzado la monitorización de nuestros sistemas, adelantándonos a posibles amenazas".

InfoJobs recomienda a sus usuarios no reutilizar sus credenciales, sino apostar por contraseñas únicas, complejas y seguras. También les pide "desconfiar" de cualquier oferta de trabajo que solicite documentación como el DNI, información confidencial como los datos de la tarjeta de crédito, o realizar un pago y no responder a ningún correo electrónico que no provenga de la plataforma o de una empresa legítima.

EL PERIÓDICO ha contactado con InfoJobs para tener más detalles y está esperando respuesta.