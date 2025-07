Lanzamientos de videojuegos de la semana: del regreso de Donkey Kong al Robocop más humano.

Como cada lunes ya estamos aquí con la lista de juegos que se lanzarán a lo largo de la semana. Entre el 14 y el 18 de julio, llegarán nuevos títulos a Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, dispositivos móviles y PC, incluyendo tanto los títulos más esperados como algunas propuestas menos conocidas, pero igual de interesantes.

El nombre fuerte de esta semana es el de ‘Donkey Kong Bananza’ que se publica en exclusiva para Nintendo Switch 2. Es el primer juego de aventuras en 3D que presenta al personaje desde el clásico ‘Donkey Kong 64’. Pero hay otros estrenos llamativos como ‘The Wandering Village', ‘RoboCop: Rogue City: Unfinished Business’ y ‘Hunter x Hunter: Nen x Impact’, por ejemplo. Consulta la lista completa con las plataformas y fechas en las que estarán disponibles, a continuación.

14 de julio

'Dawn Apart' (PC)

'Kaizen: A Factory Story' (PC)

15 de julio

'Destiny 2: The Edge of Fate' [DLC] (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

'Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition' (PS5, Xbox Series, PC, Switch)

'Edens Zero' (PS5, Xbox Series, PC)

'Erikshoim: The Stolen Dream' (PS5, Xbox Series, PC)

'Ready or Not' (PS5, Xbox Series)

'Stronghold Crusader: Definitive Edition' (PC)

'Saloon Simulator' (PC)

16 de julio

'Worship' (PC)

'Gaucho and the Grassland' (PC)

17 de julio

'Bridge Constructor Studio' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

'Donkey Kong Bananza' (Switch 2)

El simio más célebre de Nintendo regresa con una aventura completamente nueva en la que la acción, el buen humor y el compañerismo se dan la mano. Esta vez, Donkey acompañado de Pauline, debe recorrer cantidad de escenarios repletos de trampas, barriles y plátanos mientras sortea a viejos conocidos y algún que otro contratiempo. El apartado visual mantiene el aspecto habitual de la saga, combinando colores vivos y animaciones cuidadas. El resultado es un juego alegre y lleno de ritmo.

'Drill Core' (PC)

'Fretless' (PC)

'Golden Tee Arcade Classics' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch)

'Hunter x Hunter: Nen x Impact' (PS5, PC, Switch)

'RoboCop: Rogue City – Unfinished Business' (PS5, Xbox Series, PC)

RoboCop vuelve a Detroit en una expansión independiente que amplía la experiencia original con nuevos escenarios, misiones inéditas y una historia propia. 'Unfinished Business', centra buena parte de su contenido en la figura de Alex Murphy, antes de convertirse en RoboCop. A lo largo de una nueva campaña, se recorren episodios del pasado de Murphy, descubriendo detalles sobre su vida, sus relaciones y destino. A nivel jugable, sobre lo que ya conocemos se incorporan situaciones que requieren un planteamiento menos directo y más táctico, con misiones de investigación, infiltración y diálogo, además de los habituales tiroteos.

'The Karters 2: Turbo Charged' (PC)

'Neon Abyss 2' (PC)

'The Necromancer’s Tale' (PC)

'DREADZONE' (PC)

'The Wandering Village' (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

Este título de gestión y construcción permite levantar y desarrollar una aldea sobre el lomo de una criatura gigante que recorre un mundo envenenado por esporas tóxicas. A lo largo de la partida, los habitantes deben adaptarse constantemente a los cambios del entorno, gestionando recursos limitados y buscando el equilibrio entre crecimiento y supervivencia. El juego destaca por la relación entre los aldeanos y la criatura, ya que el bienestar de ambos está ligado y cada decisión puede alterar el rumbo de la travesía.

18 de julio

'Little Fighter 2 Remastered' (PC)

'Shadow Labyrinth' (PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

Un verano para jugar

¿Qué te parecen los juegos que se estrenan esta semana? Como puedes comprobar, este mes de julio tiene lanzamientos menos numerosos, pero igual de potentes. Nos leemos la semana que viene con más estrenos y alguna que otra sorpresa.