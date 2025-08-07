Probamos Magic: The Gathering El Confín de la Eternidad, un viaje interestelar que refuerza el clásico juego de cartas

Tras sumergirnos en la última expansión de ‘Magic: The Gathering’, El Confín de la Eternidad, podemos anticipar que, a grandes rasgos, Wizards of the Coast ha conseguido combinar la esencia de su exitoso formato con una ambientación de ciencia ficción que le sienta realmente bien. En este set de fantasía especial, exploramos los lejanos planetas del sistema Sothera, libramos guerras contra facciones alienígenas y, por el camino, descubrimos algunas caras amigas.

Atraviesa el Confín de la Eternidad

Bienvenido a Sothera, un sistema que está fuera del multiverso y cruza la Eternidad Invisible. Aquí, en el borde del universo, poderosas facciones interestelares luchan por el control de una peligrosa reliquia descubierta por una tripulación. El artefacto posee un inmenso poder y es la forma en la que el intrépido equipo planea saldar su deuda con individuos poco recomendables. ¿Podrá la audaz tripulación escapar con el botín, el artefacto y salvar sus vidas?

Nuevas mecánicas

La colección introduce varias mecánicas empapadas en el espíritu de la exploración espacial y las oportunidades que ofrece Sothera. Son las siguientes:

Pertrechar: Es una mecánica que puede encontrarse en Astronaves y Planetas y que permite girar a una criatura enderezada que controlas y añadirle contadores de carga igual a la fuerza de la criatura sobre la Astronave. Los diferentes permanentes de la Astronave ofrecen recompensas variadas según la cantidad de contadores de carga acumulados, lo que ofrecerá momentos de juego memorables.

Fichas de Aterrizador: Se trata de un nuevo tipo de fichas predefinidas, como los Tesoros, las Comidas y algunas otras. Es una ficha de artefacto que captura el sentimiento de plantar un pie en un nuevo planeta por primera vez. Las fichas de Aterrizador pueden ser sacrificadas por dos manás y permiten con ello buscar en tu biblioteca una carta de tierra básica y ponerla en el campo de batalla girada.

Probamos Magic: The Gathering El Confín de la Eternidad, un viaje interestelar que refuerza el clásico juego de cartas / CEDIDA

Teletransportar: Se trata de un salto hiperespacial. Si lanzas una carta con esta habilidad desde tu mano, puedes elegir pagar su coste de teletransportar en vez de su coste de maná. Si lo haces, al comienzo del próximo paso final exiliarás el permanente en el que se convierta, que se considerará una “carta teletransportada”. Una vez que esté exiliada, podrás lanzarla desde el exilio en un turno posterior.

Vacuo: Está principalmente relacionada con los Zeroists, con los aliados del supervacío de Sothera y los oscuros peligros del espacio. Cada habilidad vacuo es diferente, en la mayoría de los casos se trata de habilidades disparadas que solo tienen lugar si se cumple la condición de vacuo, es decir, si un permanente que no sea tierra dejó el campo de batalla este turno o si un hechizo fue teletransportado ese turno.

Elige tu Astronave legendaria

También hay que destacar que cada uno de los dos mazos de Commander de El Confín de la Eternidad incluye una Astronave legendaria, y gracias a la nueva mecánica pertrechar podrá servir de comandante, ofreciendo un nuevo modo de jugar al formato más popular de ‘Magic: The Gathering’. El mazo de Commander Moldeador de mundos se centra en sacrificar tierras solo para volver todavía más fuerte, mientras que el mazo La inteligencia contraataca se especializa en potenciar los artefactos y en el uso de contadores, entregando nuevas y creativas estrategias. Ambos mazos ofrecen diversas reimpresiones con nuevo arte y cada uno de ellos contiene dos tierras raras duales.

Coleccionismo en el Confín de la Eternidad

El Confín de la Eternidad nos ofrece una galaxia entera de nuevas cartas, con tratamientos temáticos e inmersivos, las cuales podrás disfrutar de las maravillas del universo. En el corazón de esta aventura se encuentra Sothera, el supervacío, un encantamiento legendario que tan solo podrá encontrarse en sobres de juego y de coleccionista. También podrá aparecer con el tratamiento foil de la singularidad, sin bordes, sin apenas texto y con una espectacular ilusión óptica, pero solo en sobres de coleccionista. Pese al tratamiento foil de la singularidad, esta carta es mecánicamente idéntica a sus otras versiones.

Las cartas triunfantes sin borde recogen a 16 personajes de esta colección en el momento de la victoria, con una galaxia cuajada de estrellas como telón de fondo. Por otro lado, las cartas surrealistas del espacio sin borde rinden homenaje a las maravillas del universo, envolviéndolas en una atmósfera de ensueño.

Vuelven las cartas con resaltado japonés a través de la visión de artistas, tanto en los tratamientos foil tradicional como foil dividido. El célebre artista de manga Makoto Yukimura, conocido por sus mangas Planetes y Vinland Saga, ha ilustrado una de ellas. También podrás encontrar cartas de Invitados especiales: diez reimpresiones disponibles en sobres de juego y coleccionista inspiradas en las portadas de novelas de ciencia ficción del género pulp.

Vistas estelares

La galaxia está llena de Vistas estelares, y qué mejor modo de capturarlas que en 45 icónicas tierras de toda la historia de Magic. Pueden encontrarse en versiones de póster que imaginan el universo tal y como podría aparecer en anuncios de viajes interestelares.

Las tierras de observación sin borde reflejan el momento exacto en el que llegamos a un nuevo planeta. Este tratamiento aparece en 5 Shock lands y en las nuevas tierras Planeta. Las tierras de Vistas estelares, las versiones de póster (que incluyen ilustraciones inspiradas en viajes galácticos) y las tierras de observación pueden encontrarse en sobres de juego y de coleccionista. Las versiones con tratamiento foil galáctico sólo se podrán encontrar en sobres de coleccionista.

En definitiva, El Confín de la Eternidad amplía las numerosas posibilidades de ‘Magic: The Gathering’ con nuevos sobres de juego, mazos de Commander y bundles, llevándonos a disfrutar del sistema Sothera en toda su gloria.