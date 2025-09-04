El dominio .io: de un territorio olvidado a la vitrina de las startups.

El dominio .io es uno de los más populares en el mundo tecnológico. A primera vista, parece un dominio de internet moderno, asociado al concepto de input/output (entrada/salida) en informática. Por ello, muchas startups y empresas de software lo han adoptado como alternativa al saturado .com. Sin embargo, detrás de esas dos letras hay una historia política, legal y ética mucho más compleja.

Un dominio con origen geográfico

Oficialmente, .io es un dominio de nivel superior geográfico (ccTLD) asignado al Territorio Británico del Océano Índico. Su administración recae en la empresa IO Top Level Domain Registry, con sede en el Reino Unido. Lo paradójico es que, aunque el dominio genera ingresos significativos gracias a su uso global, los beneficios no llegan a los habitantes originarios del archipiélago de Chagos, el cual constituye el núcleo de dicho territorio.

La expulsión de los chagosianos

El trasfondo histórico es clave para entender la controversia. En las décadas de 1960 y 1970, el Reino Unido expulsó a la población chagosiana para facilitar la instalación de una base militar estadounidense en la isla de Diego García, la mayor del archipiélago. Desde entonces, la comunidad chagosiana vive en el exilio, principalmente en Mauricio y el Reino Unido, reclamando su derecho al retorno.

Colonialismo digital

El uso del dominio .io ha sido duramente criticado por organizaciones y activistas, que lo describen como un ejemplo de “colonialismo digital”. La razón es simple: el dominio se comercializa globalmente y genera ingresos sustanciales, pero la comunidad originaria, desplazada de su tierra, no recibe ningún beneficio económico.

El debate en el derecho internacional

En 2019, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Asamblea General de la ONU instaron al Reino Unido a devolver el archipiélago de Chagos a Mauricio, reconociendo la ilegitimidad de la administración británica sobre el territorio. A pesar de estas resoluciones, Londres continúa controlando tanto el archipiélago como el dominio .io.

Entre la legalidad y la ética

Hoy en día, registrar un dominio .io es totalmente legal y, de hecho, una práctica extendida en el sector tecnológico. Sin embargo, detrás de esa elección aparentemente neutra se esconde un dilema ético: al usarlo, las empresas indirectamente sostienen un sistema que excluye a la población chagosiana de los beneficios generados por su propio territorio.