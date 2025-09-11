Una empresa alicantina lleva a Madrid la primera experiencia inmersiva sobre la llegada del hombre a la Luna

La firma alicantina Virtual Zone, pionera en experiencias de realidad virtual en España, estrena en Madrid una producción que promete transportar al espectador directamente al verano de 1969. Bajo el título “Luna: A journey to the moon”, la compañía recrea con tecnología de última generación el primer viaje tripulado a la superficie lunar.

El proyecto invita a revivir paso a paso la misión Apollo 11, desde el entrenamiento de los astronautas hasta el momento en que Neil Armstrong pronunció su célebre “un pequeño paso para el hombre” al descender en el satélite. La recreación inmersiva permite sentir la tensión del alunizaje, la emoción de la llegada y la serenidad de contemplar la inmensidad lunar.

Según explican desde Virtual Zone, no se trata solo de un espectáculo tecnológico, sino de una propuesta educativa y divulgativa que acerca a nuevas generaciones —y también a quienes vivieron aquel momento— la magnitud de un hito que cambió para siempre la historia de la humanidad.

Estreno con pases exclusivos para prensa

La compañía ha programado una presentación especial para medios de comunicación el próximo 25 de septiembre a las 11.00 horas en Madrid. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder de forma anticipada a esta innovadora experiencia, descubrir los detalles de su desarrollo y entrevistar a los responsables del proyecto.

Con esta iniciativa, Virtual Zone consolida su papel como uno de los grandes referentes españoles en la creación de contenidos de realidad virtual inmersiva, y reafirma la presencia del talento alicantino en la vanguardia de la innovación tecnológica.