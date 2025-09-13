Genís Roca: "Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo"

Arqueólogo de formación, Genís Roca (Girona, 1966) empezó explorando yacimientos paleolíticos. Sin embargo, en las últimas tres décadas, este pensador digital se ha convertido en uno de los expertos en transformación empresarial más reconocidos del país.

Licenciado en Historia y con un Máster en Dirección y Administración de Empresas por ESADE, Roca ilustra la evolución y reforma que pide a las empresas para adaptarse a la era digital. El asesor gerundense forma parte de múltiples proyectos e instituciones socioculturales. Entre ellos, preside Accent Obert, la metamorfosis de la antigua Fundació PuntCat, que defiende el uso del catalán en internet.

Roca quiere que la inteligencia artificial no sea vista "como una hecatombe nuclear", sino como una "evolución lógica y razonable". EL PERIÓDICO se sienta a hablar con él con motivo del lanzamiento de La revolució inevitable (Càpsula, 2025), un breve ensayo de 96 páginas en el que desgrana cómo la IA está moldeando nuestra sociedad.

El libro utiliza dos términos disputados sobre la IA: revolución e inevitable. ¿Por qué?

Hablamos de revolución cuando hay un cambio de orden, de poder, del contrato social. Y estos normalmente van asociados a una tecnología que modifica el sistema productivo y la escala de poder. Eso es lo que creo que está ocurriendo ahora.

Al mismo tiempo, la IA está consolidando el dominio de los gigantes tecnológicos y concentrando el poder en las empresas más ricas del mundo. Eso no cuestiona el statu quo.

Si, porque estamos abandonando la sociedad industrial y entrando en la digital. Y para mí la IA no está en un punto de inflexión, sino un eslabón más en este proceso. La sociedad industrial se basaba en la capacidad industrial. Entonces el mundo discutía dónde estaban las fábricas, quién tenía los sistemas de producción. Con la digital el dominio viene de los datos. Es un cambio de orden radical. Volkswagen ha pasado de mandar mucho a no pintar nada.

Las Guerras Mundiales nacieron de la necesidad de abrir mercados y controlar comercialmente territorios. Creo que ahora volvemos a estar en un conflicto similar.

Y toda revolución es conflicto.

El historiador Josep Fontana explica que la Primera y la Segunda Guerra Mundial son consecuencia de la Revolución Industrial, pues ningún país era suficiente para absorber la producción que su industria es capaz de realizar. Entonces, ¿qué son las Guerras Mundiales? La necesidad de abrir mercados y controlar comercialmente territorios. Creo que ahora volvemos a estar en un conflicto para ver cómo ordenamos esto. Me parece bastante evidente viendo lo que está pasando con China y Estados Unidos.

El pensador digital Genís Roca charla sobre IA y empresa con el periodista tecnológico Carles Planas Bou. / Jordi Otix

El título del ensayo habla de la IA como algo inevitable. Muchos expertos advierten que eso alimenta el bombo publicitario sobre el futuro que vende Silicon Valley y niega el escepticismo. ¿No choca el pesimismo y la falta de esperanza de esa inevitabilidad con el optimismo que implica la revolución?

Revolución inevitable es un juego entre optimismo y pesimismo. Tampoco te diré que la IA está bien. Ahora mismo es un puto desastre y tenemos trabajo en mirar que esto acabe bien. Lo único que digo es que es bastante inevitable dar por terminado el sistema industrial. Ya nos estaba haciendo más daño que bien. Necesitamos buscar un nuevo modelo. No sé cuál será, pero seguro que viene de la mano de la IA. No está escrito que sea un desastre o que sea un éxito, pero tengo la absoluta certeza de que esto cambia.

Hace pocos días el término inteligencia artificial cumplió 70 años. ¿Está ese concepto distorsionando la percepción social de lo que realmente es?

El término IA es un puñetero desastre porque nos pone en un debate absurdo sobre qué es más o menos humano. Estamos comprando lenguaje extraviado de marcos mentales que no nos ayudan. Para mí, la IA es software nuevo. Hasta ahora teníamos la mecanización de unas reglas de negocio. Por ejemplo, tú podías decirle si yo te entro una factura, me separas el IVA, me separas la parte del IRPF y me la asientas. El software nuevo necesita un histórico de información para poder inferir. Es software con estadística y ya está. En poco tiempo dejaremos de hablar de IA.

La consultora tecnológica Gartner asegura que nos adentramos en el "valle de la desilusión", un periodo de desencanto con la IA. ¿Se han exagerado sus capacidades al vender que lo podrá hacer todo mejor que los humanos?

El IA ya lo ha cambiado todo. La forma de hacer ciencia, medicina, la guerra, de organizar los mercados bursátiles o de hacer previsión climática ya ha cambiado para siempre. Y también debería cambiar la forma de enseñar en las universidades y la manera de gestionar las relaciones con la ciudadanía por parte del gobierno.

IA y empresa

Un reciente estudio del MIT muestra que un 95% de los proyectos empresariales con IA fracasa, principalmente por la falta de estrategia en su despliegue. ¿Se está adoptando la IA corriendo y sin planificación por miedo a quedarse atrás?

La llegada de una tecnología nunca es sólo una eficiencia de proceso. Siempre es un reto de organizarse de otra forma. El primer impulso es hacer lo mismo que antes pero más barato, más rápido y más eficiente. Lo que deberíamos hacer no es sustituir un software viejo por uno nuevo, sino reconsiderando todo el proceso. El verdadero reto de la IA en las organizaciones no lo tiene el área de sistemas, sino el de recursos humanos. Necesito organizarme de otro modo, reconsiderar mis equipos, las habilidades, las formas de trabajar.

Lo nuevo con la IA es que ahora los empleados pueden crear su software. Y la primera reacción de las empresas es prohibirlo, evitarlo, pedir permiso, etc. Y ésta no será la solución seguro. Lo que hace falta es definir las reglas de juego y que los trabajadores experimenten. Esto genera una tensión entre agilidad y control. Las empresas que ponen el foco en el control, perderán agilidad. Las empresas que pongan el foco en la agilidad, perderán control. Ningún extremo es bueno. Por eso te quedarás en el medio.

Apuesta por que los empleados utilicen IA sin que todo tenga que ser supervisado por los jefes. ¿Es la horizontalidad clave para que las empresas sean más ágiles y competitivas?

Seguro. Pero imagina que estás en una empresa, eres el jefe y tienes un equipo de 20 personas. Si todas exploran con IA el nivel de tontería será alto porque por mucho que sean buena gente, brillantes y con estudios, estamos en un momento tan incipiente y de incertidumbre que es un error. Las habilidades necesarias para gestionar esto no son tecnológicas, son de relaciones personales, de confianza, de empatía. Si éste no es tu estilo hay otra opción que es el autoritarismo, el control. Pero siempre hay gente que querrá experimentar.

El historiador económico Carl Benedikt Frey argumenta que la innovación nace del riesgo y las start-ups son más proclives a probar ideas nuevas. Teniendo en cuenta que Catalunya es un país de pymes, ¿puede ser eso una oportunidad?

Hay una manera de verlo como si el pequeño es más ágil y el mayor es más rígido. Pero tampoco es esto. Al contrario, pues el mayor tiene más recursos. Todo tiene pros y contras. A final, estamos hablando de gestión del cambio. ¿Cuál es el verdadero motor de un cambio? Yo sólo conozco dos: miedo o deseo. En una empresa puede ser el deseo de mejorar resultados o el miedo a que la competencia te coma la cuota de mercado. Creo que el principal motivo para que una empresa cambie es la necesidad. Las que tienen problemas prueban más que las que no.

Genís Roca, autor del ensayo 'La revolució inevitable', en su encuentro con EL PERIÓDICO. / Jordi Otix

Si eres una pyme, tienes diez empleados y un beneficio de un millón de euros al año no tienes que preocuparte por la IA, te va bien. La IA podría ayudar, si, pero su adopción ya dependerá de lo inquieto y curioso que sea el propietario. En el carril central de nuestras pymes, las que se ganan bien la vida, hay un porcentaje muy alto que no tiene la necesidad de innovar.

IA y geopolítica

La apuesta por la IA está inchando las valoraciones bursátiles de los gigantes tecnológicos hasta cuotas nunca vistas. Sin embargo, ese alud de dinero se traduce en una mayor concentración de poder y no en beneficios para la sociedad. ¿Es el modelo regulatorio de la UE el camino a seguir?

Seguro que no, porque la UE se está preocupando por los derechos del ciudadano y por la propiedad intelectual, pero dónde está su desastre es en sus políticas fiscales. Ya puedes tener una tienda de Apple en Passeig de Gràcia que la empresa tributará en Irlanda. Si Europa no pone orden en su sistema de reparto de la riqueza no puede decirle a Jeff Bezos cómo tributar. Algunos de los problemas que tienen las economías europeas no las provoca el liderazgo digital de EEUU, sino su propio sistema fiscal.

En el ensayo menciona que el tecnofeudalismo de Silicon Valley está desbordando a los Estado nación. ¿Nos dirigimos hacia su fin?

Hablo del fin de los Estado nación, pero temo que lo que estemos debatiendo sea el fin de la democracia. Cuando se vio que las ciudades-Estado no eran competitivas para jugar las partidas en el mundo, Europa entró en una dinámica de ordenación política de la que surgió el Estado nación. Hasta ahora, todos los procesos de unificación —como los de España, Alemania e Italia— han sido a través de la guerra. Si el Estado nación es insuficiente para discutir las reglas del juego mundial podría darse una nueva deriva autoritaria. Es un hecho que quienes dominan la economía global son actualmente estados que con autoritarismo controlan mercados de 300 millones por 300 millones de consumidores.

La UE no es capaz de influir en el diseño del mundo por potencia tecnológica, ni demográfica, ni de mercado, pero lo está intentando por el sentido común, por lo justo

Europa es un mercado de 500 millones de consumidores, sin ese autoritarismo, y se está viendo lo débil que es a la hora de competir. La UE busca ser ese nuevo estadio de unificación democrática supranacional, pero tras 50 años no lo ha completado. Estoy muy agradecido de ser europeo y que la metodología que se proponga sea el diálogo y el comercio bilateral, pero el resultado será que no dominaremos el mundo. Europa está intentando asimilar que es la primera vez en 2000 años que no diseña el sistema operativo del mundo.

Pero sí que influye en él.

No somos capaces de influir en el diseño del mundo por potencia tecnológica, ni demográfica, ni de mercado, pero lo estamos intentando por el sentido común, por la razón, por lo justo. La UE creó el Reglamento General de Protección de Datos y nos dijeron que estábamos locos, pero ahora todo el mundo lo utiliza. Y creo que estamos haciendo todo lo que podemos para influir. Lo que ocurre es que quienes realmente lo lideran —China y Estados Unidos— tienen suficiente fuerza cómo para decidir en qué nos quieren escuchar y en qué no. Y no estamos acostumbrados a ello.

El asesor en transformación digital Genís Roca charla con el periodista tecnológico Carles Planas Bou. / Jordi Otix

China adoptó hace unos días una legislación que regula la IA con mayor transparencia. Pekín también impulsa en abierto sus modelos generativos como DeepSeek. ¿Qué podemos aprender del gigante asiático?

EEUU nos había intentado convencer de que su nuevo software con IA sólo lo podían ofrecer ellos porque son los únicos porque es tan caro que mejor que los demás ni lo intenten. La buena noticia es que China nos muestra que sin las tarjetas de Nvidia ni gastar tanto dinero también pueden alumbrar sistemas de IA. Como europeo, si estoy en la vanguardia de la investigación médica tengo un problema porque necesito los modelos de IA más potentes del mundo, pero si soy una pyme de Barcelona que está mirando cómo organizar los turnos de sus zapaterías puedo tener soluciones low cost europeas que solucionen sobradamente mi problema.

La IA ha reducido mi optimismo respecto a la cultura catalana y su futuro en internet

Nuestra dependencia de empresas tecnológicas de EEUU con sus sesgos tiende a homogeneizar nuestras sociedades ¿Será cada vez más difícil ser catalán (así como también otras identidades no hegemónicas) en internet?

Hasta ahora, era muy optimista respecto a la cultura catalana y su futuro en internet. Más que con la española o la británica o francesa, porque cuando hago una búsqueda en catalán, los resultados son de mi área cultural. Por ejemplo, si busco una receta para hacer una sopa saldrá una escudella. En cambio, cuando la busco en castellano los resultados quizás son ecuatorianos, peruanos, chilenos, argentinos o de Murcia, estoy muy disperso culturalmente. ¿Qué problema tenemos ahora? Que la IA me habla en catalán sin contexto catalán. La respuesta se genera en base al sesgo estadounidense, pero se me presenta traducido al catalán. Éste es un problema nuevo que debemos gestionar. También afecta al francés o al italiano, pero aquí tenemos una organización como Accent Obert.