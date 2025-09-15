Seis formas de ganar dinero online ahora que el SEO no es ni sombra de lo que fue

El panorama de ganar dinero online está cambiando rápido, sobre todo porque lo que antes era muy rentable (como el SEO clásico de micronichos con AdSense y/o afiliación) primero se saturó y más tarde, con la los resultados de la IA generativa en buscadores, ya no es ni sombra de lo que fue.

Durante años, el SEO fue la mina de oro para miles de emprendedores digitales. Hoy, con un panorama cada vez más competitivo y la irrupción de la inteligencia artificial en buscadores, el juego ha cambiado. Pero lejos de acabarse las oportunidades, están surgiendo nuevas formas de monetizar internet que marcan tendencia en 2025.

Hoy las tendencias van por otros caminos. Te resumimos las más novedosas y con potencial:

1. On-chain analytics y "copy trading" en cripto

Cada movimiento de las llamadas “ballenas” en blockchain se puede seguir al detalle gracias a herramientas como Nansen, Arkham o Dune Analytics. Muchos usuarios rastrean qué tokens compran los grandes inversores y replican sus movimientos. El modelo más rentable no está solo en invertir, sino en vender ese conocimiento en tiempo real: dashboards de pago, grupos privados de Telegram o newsletters premium con alertas exclusivas.

2. Micro-suscripciones de conocimiento

El auge de Substack, Patreon o incluso canales privados de WhatsApp ha abierto un espacio para los expertos de nicho. Con cuotas de apenas 5 o 10 euros al mes, creadores especializados en temas concretos (desde productividad con IA hasta nutrición deportiva) están logrando comunidades fieles. La clave no es ser generalista, sino ser el primero en traducir temas complejos a un lenguaje accesible.

3. Herramientas basadas en IA "low-code"

En lugar de construir la próxima gran inteligencia artificial, lo rentable es usar la que ya existe para resolver problemas concretos. Un ejemplo: generadores automáticos de informes jurídicos, creadores de material escolar imprimible para Amazon KDP o editores de plantillas gráficas para marketing. Son proyectos que pueden montarse rápido con bajo coste y se venden con suscripciones entre 15 y 30 euros al mes.

4. Reventa digital curada

Más allá del dropshipping, la nueva tendencia es la curación de productos digitales. Desde plantillas de Notion y packs de Canva hasta colecciones de música libre de derechos para creadores de TikTok. Lo que hace falta no es inventar de cero, sino organizar, empaquetar y vender lo que otros necesitan para trabajar más rápido.

5. Arbitraje de contenidos en TikTok y Reels

Muchos creadores han encontrado un filón en rescatar contenido viral anglosajón y adaptarlo a otros mercados mediante IA para doblaje y subtítulos. Canales de curiosidades, lifestyle o incluso ciencia popular están creciendo a toda velocidad, monetizando vía Creator Fund, afiliación o venta de productos propios.

6. NFTs y Web3 de utilidad real

Aunque el hype especulativo bajó, están surgiendo modelos con NFTs ligados a membresías, como clubes privados de networking, acceso a descuentos en viajes, gimnasios o eventos. Es un campo donde España aún está poco explorada, pero con mucho potencial.

Si algo dejan claro estas tendencias es que el futuro del dinero online ya no pasa por tener millones de visitas desde Google, sino por cultivar comunidades pequeñas pero muy fieles, ofrecer valor añadido y apoyarse en la tecnología. Quien logre posicionarse en estos nichos en 2025 puede construir ingresos sólidos sin depender del algoritmo de turno.